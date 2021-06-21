嘉基捐贈縣府千個新生兒防護面罩 開放家長免費索取

防疫期間為提升嘉義縣嬰幼兒健康照護，加強對新生兒保護力，嘉義基督教醫院捐贈1000個新生兒防護面罩給嘉義縣衛生局，將分配嘉義長庚及大林慈濟醫院提供出生的新生兒每人一個防護面罩。

疫情期間，很多家長不敢帶幼童到醫院注射預防針，嬰幼兒如未接種疫苗會缺乏足夠保護力，恐增加其它傳染性疾病風險，也因1歲以下嬰幼兒呼吸道發育尚未成熟，呼吸力氣也還不夠，因此，1歲以下嬰幼兒如要外出打預防針，建議可戴面罩式保護措施，減少飛沫傳染風險。

縣長翁章梁說，面對疫情，新生兒戴不了口罩成了不少新手父母最擔心的問題，此次嘉義基督教醫院捐贈新生兒防護面罩1000個，凡是在本縣接生醫院出生的新生兒，由護理師透過出院前衛教，都可免費贈送1份新生兒防護面罩，讓新生兒防護加倍。

衛生局長趙紋華表示，此新生兒面罩免費贈送，面罩為無毒材質，可調整、具彈性，面罩可用酒精擦拭反覆使用，適用年齡依每位新生兒頭型與成長速度不同，平均約3個月以內新生兒適用，如有相關問題可洽國民健康署婦關懷諮詢專線0800-870870詢問，也可洽詢當地衛生所協助。