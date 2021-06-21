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嘉市鄰長造冊優先接種 近500人明與75歲長輩同場打疫苗
嘉義市政府昨天開放75歲以上長輩接種AZ疫苗，共4600劑截至昨晚已3344人預約、且昨首日打1485人，人潮仍不受「緩打潮」影響。嘉市長黃敏惠認為鄰長為第一線防疫人員要優先施打，日前造冊詢問意願，據了解，將有497名鄰長，明天將與此波長輩一同接種。
至於有部分縣市長輩盼打到美國捐助台灣250萬劑的莫德納疫苗，衛生局指出，要視中央如何分配。
日本捐贈給台灣的AZ疫苗，嘉市府先分4500劑給82歲以上長輩，預約5500多人分三天施打，前兩天都約9成到場，不過猝死事件傳出後，第3天施打率掉至77%，最後3天共打4425人，還有剩餘劑量，留到此波給75歲以上長輩施打，連3天都在港坪體育館開設大型接種站。
黃敏惠認為鄰長屬防疫工作第一線人員，經民政處造冊統計，嘉市鄰長人數1426人，扣除本身就符合長輩施打資格者，另詢問接種意願，將有497名鄰長，明天到港坪體育館，與75歲以上長輩同場打疫苗。
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