快訊

「四大皆空」讓醫護徹底死心 2-5月離職高達800人

香港《蘋果》被迫停刊？ 港府斷金流的十面埋伏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市鄰長造冊優先接種 近500人明與75歲長輩同場打疫苗

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠認為鄰長為第一線防疫人員要優先施打，日前造冊詢問意願。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠認為鄰長為第一線防疫人員要優先施打，日前造冊詢問意願。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府昨天開放75歲以上長輩接種AZ疫苗，共4600劑截至昨晚已3344人預約、且昨首日打1485人，人潮仍不受「緩打潮」影響。嘉市長黃敏惠認為鄰長為第一線防疫人員要優先施打，日前造冊詢問意願，據了解，將有497名鄰長，明天將與此波長輩一同接種。

至於有部分縣市長輩盼打到美國捐助台灣250萬劑的莫德納疫苗，衛生局指出，要視中央如何分配。

日本捐贈給台灣的AZ疫苗，嘉市府先分4500劑給82歲以上長輩，預約5500多人分三天施打，前兩天都約9成到場，不過猝死事件傳出後，第3天施打率掉至77%，最後3天共打4425人，還有剩餘劑量，留到此波給75歲以上長輩施打，連3天都在港坪體育館開設大型接種站。

黃敏惠認為鄰長屬防疫工作第一線人員，經民政處造冊統計，嘉市鄰長人數1426人，扣除本身就符合長輩施打資格者，另詢問接種意願，將有497名鄰長，明天到港坪體育館，與75歲以上長輩同場打疫苗。

嘉市75歲以上長輩昨起於港坪體育館施打疫苗。圖／本報資料照
嘉市75歲以上長輩昨起於港坪體育館施打疫苗。圖／本報資料照

AZ疫苗 黃敏惠 體育

延伸閱讀

謝美國贈疫苗 黃敏惠：非常感動！我們會永遠記得

嘉市75歲以上開打現人潮 黃敏惠鼓勵：利大於弊

嘉市8000劑疫苗 防疫人員、洗腎患者、長照住民、85歲長者先打

嘉市3710移工看護比工廠多 市府：擴大訪查宿舍

相關新聞

嘉市鄰長造冊優先接種 近500人明與75歲長輩同場打疫苗

嘉義市政府昨天開放75歲以上長輩接種AZ疫苗，共4600劑截至昨晚已3344人預約、且昨首日打1485人，人潮仍不受「緩...

雲嘉南都+0 籲高齡長者打疫苗

雲嘉南昨天都零確診，台南市長黃偉哲昨宣布從4月12日起至5月9日已施打AZ疫苗者，後天起可接種第2劑AZ，他表示「防疫尚...

嘉基捐贈縣府千個新生兒防護面罩 開放家長免費索取

防疫期間為提升嘉義縣嬰幼兒健康照護，加強對新生兒保護力，嘉義基督教醫院捐贈1000個新生兒防護面罩給嘉義縣衛生局，將分配...

628解封？張麗善：人流難控、不能太寬鬆

一周後就是國內目前實施三級警戒的到期日，至於能否如期在6月28日解封？傳出中央考量經濟、民生產業衝擊，評估解封之際恰逢暑...

調整低風險區防疫規範 嘉市：台灣很小要訂明確標準

全國疫情第三級警戒於本月28日、剩7天屆滿，近日確診案例有下降趨勢，今天更傳將降至2位數，中央疫情指揮中心將調整「低風險...

奇美南科零接觸篩檢站啟用 工作出境自費篩檢

奇美醫學中心進駐台積電慈善基金會捐贈的零接觸採檢站，在南科台南園區設置的「西拉雅自費篩檢站」今天啟用，提供因工作因素及出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。