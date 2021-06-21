奇美南科零接觸篩檢站啟用 工作出境自費篩檢

奇美醫學中心進駐台積電慈善基金會捐贈的零接觸採檢站，在南科台南園區設置的「西拉雅自費篩檢站」今天啟用，提供因工作因素及出境需求的民眾預約採檢，當天就可取得報告。

奇美醫學中心表示，設於南部科學園區台南園區西拉雅廣場停車場的「西拉雅自費篩檢站」，是整座一體化進行PCR核酸快速篩檢及獨立可移動的空間，以正負壓環境建置確保受檢者和醫護人員「零接觸」，並排除飛沫傳染風險，降低交叉感染機會。

一般戶外採檢環境常是風吹日曬，醫事人員穿著全套防護衣非常悶熱，暴露在熱衰竭與感染的風險中，由台積電慈善基金會捐贈的零接觸採檢站，醫護人員可在正壓艙控制室內採檢，更能保障醫護人員及受檢民眾安全。

奇美醫學中心指出，西拉雅自費篩檢站採檢適用對象為依疾病管制署開放部分民眾自費檢驗新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）申請規定中的「因工作因素需檢附檢驗證明」、「出境」兩類民眾，採線上預約，當天可取得報告，費用比照急件PCR採檢報告，每人次新台幣7000元。

採檢時間為每週一至週六上午9時至11時30分，最晚報到時間為10時45分，每天最多可接受20人線上預約，每半小時採檢5人。如採檢結果為陽性，會通知採檢者於家中等候衛生局人員通知；如採檢為陰性，可於當日11時30至12時拿到中文和英文報告各一份。