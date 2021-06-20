第2劑AZ疫苗施打 台南市府：23日起開放接種

台南市今天沒有新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，台南市政府指出，23日起開放讓4月12日至5月9日間曾接種過第1劑AZ疫苗的民眾可陸續安排接種第2劑。

台南市政府衛生局長許以霖今天下午在市府防疫記者會中表示，台南市政府自12日獲配AZ疫苗後，陸續為第1至3類及第5、6類等指定對象接種，目前第1批5萬6000劑AZ疫苗已全數施打完畢；17日獲中央撥配的3萬1700劑AZ疫苗也持續上線。累計至目前，已施打6萬8487人。

台南市長黃偉哲指出，台南市即日起開始為75歲以上長者及65歲以上具原住民身分者進行AZ疫苗接種作業，由區公所里幹事通知接種時間與地點，並請長者前往接種時攜帶身分證及健保卡，希望讓台南市長者能盡快具備免疫力，降低致重症風險。

黃偉哲表示，23日起開放4月12日至5月9日間曾接種過第1劑AZ疫苗的民眾可陸續安排接種第2劑，讓保護力更完善。

黃偉哲指出，美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗抵台是台灣疫苗接種的及時雨，彰顯美、日、台的友好關係，感謝有他們的支持。

他說，目前發現有些民眾對莫德納疫苗比較期待，反而減緩施打AZ疫苗的意願，但疫苗施打對象需遵照中央公布的接種順序，且莫德納疫苗預估最快也要幾天後才會撥配地方，依序該施打疫苗的民眾仍應盡快施打。