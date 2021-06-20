聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林明打80歲以上長者疫苗 村里長：意願仍過半
雲林縣獲中央配發首批2.4萬劑AZ疫苗，目前共計施打3萬3563人，其中75歲以上長者，第一梯次以85歲以上長者為先，已有1萬923人接種，接種率近6成，日前再獲第2批1萬5600劑疫苗將於明天開打，開放第二梯80以上長者接種，初步調查6成5民眾有意願施打，與第一梯次差不多，暫未出現緩打潮。基層村里長說，目前意願比率過半，實際仍得等正式開打才知道。
縣府明天起於縣內20鄉鎮市、共22處的COVID-19疫苗快打站展開第2波施打作業，此次開放80歲以上長者接種，仍由地方公所及村里幹事進行通知作業，民眾毋須另外申請或預約，按接獲通知的時間前往指定快打站接種疫苗即可。
斗六市榴中里長蔡芳聰說，該里85歲以上長者約80人，上周已有6成長者施打疫苗，此次符合資格的長者有81人，日前調查71人有意願接種，施打意願沒有受到太大影響。
蔡芳聰提到，有慢性病或洗腎等病史的長者會問自已適不適合打疫苗，除建議與子女溝通、達成共識外，也要詢問平常看診的醫師給予專業建議再做決定。
一名87歲蔡姓老婦說，因為看電視新聞播報疫情嚴峻，內心徬徨，因此主動向兒子說要去接種疫苗，打完疫苗後至今都未感不舒服，每天都喝很多水。
台西鄉台西村長賴俊傑說，村裡80至85歲長者約20多人，目前未受上波疑有長者施打疫苗後產生不良反應而影響施打意願；麥寮鄉興華村長蔡明宏表示，多數長輩都表達會前往接種，不過實際情況仍得等明天正式開打才能知道施打率。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言