疫苗不良事件頻傳 嘉義縣下修接種年齡至75歲
嘉義縣老年人口比例全國第一，為提升全民防護力，衛生局下修第三波疫苗接種年齡至75歲，明天起將陸續在縣內7鄉鎮市擴大開設社區接種站，縣長翁章梁也呼籲縣民善加利用，共同提升社區防護力。
嘉義縣目前獲配31,300劑AZ疫苗，15日起透過社區擴大疫苗接種站、搭配村里巡迴設站、百歲以上長者到宅施打等方式提供服務，前2波以80歲以上長者為優先。
然而近日全國傳出多起疑似不良事件反應，影響民眾施打意願，全縣80歲以上人口30,383人，統計截至昨天12,079人施打，接種率僅約4成，因此衛生局研擬下修接種年齡至75歲，擴大施打對象。
嘉義縣衛生局搭配衛生所村里設站，第3波疫苗社區擴大疫苗接種站明天起分別在中埔國中、22日大林國小、民雄國中、水上國小、竹崎高中，23日新港國中、24日朴子國中開設，縣長翁章梁也呼籲鄉親善加利用，打造社區防護力。
另，衛生局也呼籲1至3類可接種對象依調查時間地點，依序前往當地衛生所或由醫院接種，洗腎及長照機構住民則由原合約所提供接種，未來將視中央撥補疫苗再下修接種年齡，提供更多的長者接種服務。
根據衛生局統計數據，嘉義縣首波開放85歲以上長者，該族群人口接種率為55%，同意接種者施打率達88%，80至84歲受媒體報導不良反應事件影響，接種率至19日止只有25.4%。
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