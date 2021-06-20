快訊

高端疫苗腸病毒71型疫苗三期臨床解盲 達統計顯著意義

直播／美贈250萬劑莫德納疫苗抵台了 阿中部長機坪親迎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南開放75歲以上民眾 持雙證就可注射疫苗

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市開放75歲以上民眾持雙證就可注射疫苗。圖／市政府提供
台南市開放75歲以上民眾持雙證就可注射疫苗。圖／市政府提供

台南市新冠肺炎疫苗緩打再擴大，注射率直直降，台南市衛生局局長許以霖表示，現有的AZ疫苗將自明天起，開放給75歲以上及65歲以上原住民注射，預計在兩天內打完，以迎接下一波的莫德納疫苗，符合注射資格者，不管有沒有接到通知，都可以持健保卡與身分證，前往開放的注射場所注射。

由於AZ疫苗開放給長者注射，全台累計有60多例打疫苗後死亡的個案， 加上美國贈送給台灣250萬劑莫德納疫苗陸續抵台，使得目前AZ疫苗出現緩打，而網友則不斷催促「不想打的人不要打，政府應該盡速向下開放施打順序，讓想打的人打」，黃偉哲今天宣布，明天起再開放注射順序，75歲以上及65歲以上原注民都可注射。

黃偉哲表示，不管是哪一個品牌的疫苗，都是經過WHO世界衛生組織及國際認證的，沒有良莠的差異，而且不管是哪一種疫苗，防護力都沒有百分之百，就像過去的流感疫苗一樣，最主要的是注射之後，即使染疫，可以減少重症發生的機會。

黃偉哲 新冠疫苗

相關新聞

緩打潮再擴大！台南部分地區剩不到3成 都想等莫德納

緩打潮再擴大！由於不斷傳出老人注射疫苗後死亡案例，加上預期莫德納疫苗即將來台等因素，台南市的有意願注射者幾乎從5成再降到3成，...

疫苗不良事件頻傳 嘉義縣下修接種年齡至75歲

嘉義縣老年人口比例全國第一，為提升全民防護力，衛生局下修第三波疫苗接種年齡至75歲，明天起將陸續在縣內7鄉鎮市擴大開設社...

台南開放75歲以上民眾 持雙證就可注射疫苗

台南市新冠肺炎疫苗緩打再擴大，注射率直直降，台南市衛生局局長許以霖表示，現有的AZ疫苗將自明天起，開放給75歲以上及65...

他們跨過工作障礙大顯身手 連雇主都吃驚誇讚

中高齡者或身心障礙者就業有需要克服的困境，但若無法融入或適應「最終只能離職嗎？」雲林一名54歲陳姓婦人最近二度就業，找工...

台南山上水道館有細菌試驗室？ 搭疫情話題館方說原委

疫情成話題，台南山上花園水道博物館有間「細菌試驗室」，曾被遊客誤認是散播傳染病菌場所造成虛驚，館方說，當初日人設置該試驗...

天主教台南教區主教李若望因健康因素請辭獲准

天主教台南教區主教李若望今年1月剛上任，但因為健康因素，突然向教廷請辭，教廷昨晚宣布，同意這項辭職，並任命榮休主教林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。