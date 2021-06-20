台南開放75歲以上民眾 持雙證就可注射疫苗

台南市新冠肺炎疫苗緩打再擴大，注射率直直降，台南市衛生局局長許以霖表示，現有的AZ疫苗將自明天起，開放給75歲以上及65歲以上原住民注射，預計在兩天內打完，以迎接下一波的莫德納疫苗，符合注射資格者，不管有沒有接到通知，都可以持健保卡與身分證，前往開放的注射場所注射。

由於AZ疫苗開放給長者注射，全台累計有60多例打疫苗後死亡的個案， 加上美國贈送給台灣250萬劑莫德納疫苗陸續抵台，使得目前AZ疫苗出現緩打，而網友則不斷催促「不想打的人不要打，政府應該盡速向下開放施打順序，讓想打的人打」，黃偉哲今天宣布，明天起再開放注射順序，75歲以上及65歲以上原注民都可注射。

黃偉哲表示，不管是哪一個品牌的疫苗，都是經過WHO世界衛生組織及國際認證的，沒有良莠的差異，而且不管是哪一種疫苗，防護力都沒有百分之百，就像過去的流感疫苗一樣，最主要的是注射之後，即使染疫，可以減少重症發生的機會。