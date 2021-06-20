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嘉義縣長者施打疫苗趨緩 翁章梁呼籲：仍要打

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣日前開放85歲以上長者優先施打疫苗，這兩天卻出現緩打潮。圖為醫護人員協助長者施打疫苗。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣日前開放85歲以上長者優先施打疫苗，這兩天卻出現緩打潮。圖為醫護人員協助長者施打疫苗。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣老年人口比例居全國之冠，日前開放85歲以上長者施打疫苗，卻傳出零星死亡個案，這兩天出現緩打潮，縣長翁章梁表示，這是正常現象，相關判定中央正在進行醫學上的解釋，疫苗供貨已漸趨穩定，為了早日達成群體防護力，呼籲可以打疫苗的鄉親，一定要打，才能早日遠離疫情，免除病毒威脅。

嘉義縣番路鄉和新港鄉日前傳出2起有慢性病史的長輩施打疫苗後死亡案例，番路鄉鍾姓死者初判死因與自身疾病因素關聯性較高，新港鄉郭姓鄉親施打疫苗不良事件待檢方相驗中。

翁章梁今天上午視察長輩接種疫苗情形時表示，隨著疫苗供貨的穩定，撥配地方的疫苗數量會越來越多，透過中大型接種站累積的經驗，一旦大量民眾必須施打時，公衛團隊就能馬上上手，希望這波緩打潮過去之後，民眾可以恢復信心，在大家的齊心努力下，讓台灣的群體防護力可以再向前推進。

衛生局表示，目前嘉義縣80歲以上長輩有30383人，截至19日止，已完成接種11607人，接種率38.2％。

嘉義縣日前開放85歲以上長者優先施打疫苗，這兩天卻出現緩打潮。圖為醫護人員協助長者施打疫苗。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣日前開放85歲以上長者優先施打疫苗，這兩天卻出現緩打潮。圖為醫護人員協助長者施打疫苗。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣日前開放85歲以上長者優先施打疫苗，這兩天卻出現緩打潮。圖為醫護人員引導長者施打疫苗。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣日前開放85歲以上長者優先施打疫苗，這兩天卻出現緩打潮。圖為醫護人員引導長者施打疫苗。圖／嘉義縣政府提供

疫苗 嘉義 翁章梁

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