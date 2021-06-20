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陳時中：美國政府捐贈250萬劑莫德納新冠疫苗 傍晚抵台

他們跨過工作障礙大顯身手 連雇主都吃驚誇讚

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
陳姓婦人經就業服務員協助職務再設計，調整工作姿勢與職務內容後，不但工作效率變好，因有成就感，她也重拾自信心。圖／斗六就業服務中心提供
陳姓婦人經就業服務員協助職務再設計，調整工作姿勢與職務內容後，不但工作效率變好，因有成就感，她也重拾自信心。圖／斗六就業服務中心提供

中高齡者或身心障礙者就業有需要克服的困境，但若無法融入或適應「最終只能離職嗎？」雲林一名54歲陳姓婦人最近二度就業，找工作時因體能與技能不足頻碰壁，只能暫做臨時工找尋正式工作機會；另一名肢體障礙者阿松，因職務常需單手接聽電話，同時還要文書建檔，長時間下來影響工作流暢度，苦無改善方法的他們經「職務再設計」，除獲合適的工作環境或方式，工作效能變好，也讓兩人重拾自信心，更能專心投入。

陳姓婦人婚後離開職場，專心做家庭主婦照顧先生與2名兒子，小孩就學後，她規畫重返職場，盼為家庭多掙一分收入，減輕家計，但過程並非想像中順利，她坦言，年過5旬體力大不如前，工作技能也因為離開職場久遠，稍有脫節，只能先接臨時性的工作來做。

30歲的阿松是肢體障礙者，因意外導致右手無力，工作方面也比一般人來的有難度，一年前他好不容易進入公家機關服務，但由於需頻繁接聽電話、處理文書與建檔等作業，甚至手部出現不適，工作環節偶爾因此卡關。

陳婦、阿松不約而同接受職務再設計服務，不僅比以前更快適應職場環境，也很進入狀況，且透過調整工作內容、流程及機具使用方式等，工作皆能順利執行，令雇主刮目相看。

其中阿松獲有身心障礙個案補助10萬元，透過無線耳機、遠端控制聽筒抬起裝置、電話藍牙轉接器等設備，提升整體工作效能，表現突飛猛進的他，連雇主都誇讚找到人才。

中高齡就業除可向地方就業中心諮詢職能評估等服務，針對進用身心障礙者的企業，縣府勞青處也提供職務再設計補助，每人每年最高10萬元。據統計，今年目前已補助6家企業、共11萬多元協助改善個案工作環境或職務內容。

勞青處指出，身心障礙者職業重建服務窗口目前有3名職業重建個案管理員、1名職業輔導評量員，及3名支持性就業服務員，為個案量身打造職業重建服務計畫，提供就業前準備、媒合、職場輔導、穩定就業後支持等。

中高齡者重返職場不易，54歲的陳姓婦人因對自己的體能及技能沒有自信，害怕工作做不好。圖／斗六就業服務中心提供
中高齡者重返職場不易，54歲的陳姓婦人因對自己的體能及技能沒有自信，害怕工作做不好。圖／斗六就業服務中心提供
30歲的阿松是肢體障礙者，因僅靠單手完成接聽電話、處理文書與建檔等工作，造成手部不適，工作環節偶爾卡關，經職務再設計補助輔具，他終於能大顯身手。記者陳苡葳／翻攝
30歲的阿松是肢體障礙者，因僅靠單手完成接聽電話、處理文書與建檔等工作，造成手部不適，工作環節偶爾卡關，經職務再設計補助輔具，他終於能大顯身手。記者陳苡葳／翻攝

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