嘉市75歲以上開打現人潮 黃敏惠鼓勵：利大於弊

嘉義市今天起75歲以上長輩可預約前往港坪體育館接種疫苗，雖近日傳出不少打完後死亡案，今天額度仍已預約額滿、上午湧入人潮；嘉市衛生局及陽明醫院不斷改良動線，至今沒出現排隊，長輩施打從頭到尾免移動，座位間距也拉更開，今有市民稱讚「流暢、舒適」。

日本捐贈給台灣AZ疫苗配給各縣市，嘉市府先分4500劑給82歲以上長輩，預約5500多人，前兩天施打率都約9成，不過傳出多起死亡個案後，第3天施打率掉至77%，最後3天共打4425人。市府第2波規畫4600劑給78歲至82歲長輩，開放自行網路預約，昨考量後再下修至75歲，截至上午11點預約2800人，不過今日額度額滿，中午前已打近千人。

市長黃敏惠今天前往現場關心，為避免群聚站到2樓看台，提醒民眾施打注意事項，她認為，「接種疫苗是防疫工作的最重要防線」，對於近日施打後不良反應，不只市府掙扎、家屬也在掙扎，包括她自己祖母是否接種，就考量很多，但衡量利大於弊，尤其一旦75歲以上染疫，約2成多會重症或死亡，所以應讓最高風險的長輩接種。

黃敏惠也透露，她打完疫苗後稍微有點發燒，吃一顆藥就感覺好多了，反應不大，仍能希望這一道防線能築起來。

82歲葉姓婦人施打完後說「還好啦，沒感覺痠痛」，她透露看到最近報導，「會怕啦，我們附近沒人敢來打，只有我最勇敢，因做生意都在外面、他們都在裡面沒關係」；一名陪母親來注射疫苗的市民說，「這一定要打的，沒打不行」，不良反應自己要控制好，他母親剛未接種就覺頭暈，那是因自己緊張，但打完後感覺不錯。

嘉市府設於港坪體育館的大型接種站，由陽明醫院團隊進駐，市府與計程車業者合作特約，從住處搭來僅需50元，離去時門口也有排班、同樣50元；長輩報到有7櫃台，不會大排長龍，進入體育館內，共15排椅子，每3排一組分紅、黃、綠，各色的醫護人員用「宇美町式」上前問診、施打，長輩打完留在原位休息，全程免移動。