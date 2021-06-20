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緩打潮再擴大！台南部分地區剩不到3成 都想等莫德納

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
美國捐贈250萬劑莫德納疫苗陸續抵台。路透社
美國捐贈250萬劑莫德納疫苗陸續抵台。路透社

緩打潮再擴大！由於不斷傳出老人注射疫苗後死亡案例，加上預期莫德納疫苗即將來台等因素，台南市的有意願注射者幾乎從5成再降到3成，台南市政府昨天原本規畫今起注射對象放寬到80歲以上，昨天深夜臨時通知再放寬到75歲以上及65歲以上原住民長者，讓第一線的區政人員疲於奔命。

對於民眾想等莫德納，台南市長黃偉哲表示，疫苗施打對象需遵照中央公布的接種順序，且莫德納疫苗預估最快也要幾天後才會撥配地方，「該施打疫苗的，請趕快去施打」。

台南市衛生局則表示，目前還沒有完整的數據，不過以總數來說，平日大約一天可以打1萬個人，但台南市在周五傳出有老人注射疫苗死亡後，注射率確實有下降，周五與周六兩天大約只有打5000人，不過可能與這幾天都下雨，長輩們普遍不願意出門有關。

由於緩打潮擴大，市府快速下修注射的年齡，讓第一線的區政人員幾乎跟不上速度，原本昨天晚間通知80歲以上，但10點多又修正到75歲以上，不少區公所人員今天假日仍加班，忙著規畫新的注射通知。

官田區公所表示，原本符合規定可以注射對象，有意願注射者大約是6成，但死亡病例傳出後降到4成，但昨天原本預約到現場的長者，實際上卻只來了7成，也就是實際的注射率大約是注射對象的不到3成。

東區區公所也表示，昨天緩打潮更嚴重，有一間診所原本預約有19人要打，結果一整天只來了10人，診所電話聯絡對方卻表示「要再看看」。

區公所表示，下周將開放75歲以上長者都可以注射，還有65歲以上原住民，由於人數相當多，可能無法一一通知，而改採用投遞通知單的方式，再讓有意願的長者主動向診所等注射單位預約注射。

而針對許多民眾都想等著打莫德納疫苗，不願意打目前的AZ疫苗，台南市衛生局局長許以霖表示，疫苗都有一定保護力，沒有好壞之分，有被安排到疫苗的接種對象就該去接種，才能有效提升整體防疫的保護力。

莫德納疫苗 衛生局 原住民

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