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九成五商家採簡訊實聯制 南市府加強賣場人流管制

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
9成5商家採中央簡訊實聯制，南市府持續加強賣場人流管制。圖／台南市政府經發局提供
9成5商家採中央簡訊實聯制，南市府持續加強賣場人流管制。圖／台南市政府經發局提供

近日來疫情趨緩，民眾對於相關防疫似乎不如以往，台南市政府說，全市約95%商家中央簡訊實聯制，除持續貫徹，市府也加強賣場人流管制，呼籲全民共同防疫。

中央流行指揮中心宣布全台防疫三級警戒延長至6月28日，為盡量避免民眾外出採買生活所需時增加群聚風險，台南市除要求轄內百貨公司、量販店、超商等營業場須嚴格落實單一出入口、一人一坪等人流管制措施，經發局並持續派員至各大賣場、商圈、百貨公司、藥妝店稽查各項防疫物資庫存量及實聯制宣導，迄今已宣導稽查逾5100家次。

台南市長黃偉哲表示，為減少群聚落實防疫，經發局亦持續投入人力稽查餐飲業，截至目前為止已累計稽查逾1800家次，均落實禁止內用僅提供外帶規定，呼籲餐飲從業人員服務消費者時應全程戴口罩、勤洗手、遵守實聯制，期盼全體市民攜手防疫，配合相關管制作為，保護自身及他人的健康。

經發局局長陳凱凌表示，端午連假經發局派員稽查各百貨、賣場人流狀況，大致良好，感謝各店家配合市府各項防疫作為，除配合實聯制、餐飲全面禁止內用，並加強營業場所清潔消毒，控管人流，保持安全社交距離等。

經查，近9成5店家採用中央簡訊實聯制，以降低民眾填寫時間及感染風險，只要透過掃QR code系統就回傳簡訊完成登錄，民眾也不須擔心會留個資給店家。

實聯制 社交距離

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