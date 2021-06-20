台南永康巷弄雨後積水 抽水機緊急啟動

台南市部分地區今天凌晨出現雷雨，造成永康區1處巷弄積水，路面積水最深處接近成人膝蓋高度，經緊急啟動抽水機組後積水漸退，初步研判因附近正進行的排水工程影響雨水宣洩。

台南市永康區成功里長曾文俊表示，今天凌晨約3時許開始出現雨勢，不久後接獲里民反映在中華路154巷69弄一帶出現積淹水，他到現場查看隨即向市政府通報，警方隨後前往拉上封鎖線，在排水工程施工區待命的抽水機組緊急啟動。

曾文俊表示，當地約有30戶居民受影響，初判是附近有區域排水工程正在進行，影響到雨水宣洩速度所致，在抽水機組運作及雨勢趨緩後，路面積水在上午7時左右消退，希望市府能加速區域排水工程進度，並預防工期可能出現的積水風險。