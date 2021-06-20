快訊

防打疫苗猝死有撇步 長輩3大疑問一次解答

高嘉瑜喬疫苗基層炸鍋 康裕成：中評會無法主動處理違紀

台南永康巷弄雨後積水 抽水機緊急啟動

中央社 / 台南20日電

台南市部分地區今天凌晨出現雷雨，造成永康區1處巷弄積水，路面積水最深處接近成人膝蓋高度，經緊急啟動抽水機組後積水漸退，初步研判因附近正進行的排水工程影響雨水宣洩。

台南市永康區成功里長曾文俊表示，今天凌晨約3時許開始出現雨勢，不久後接獲里民反映在中華路154巷69弄一帶出現積淹水，他到現場查看隨即向市政府通報，警方隨後前往拉上封鎖線，在排水工程施工區待命的抽水機組緊急啟動。

曾文俊表示，當地約有30戶居民受影響，初判是附近有區域排水工程正在進行，影響到雨水宣洩速度所致，在抽水機組運作及雨勢趨緩後，路面積水在上午7時左右消退，希望市府能加速區域排水工程進度，並預防工期可能出現的積水風險。

曾文 淹水

延伸閱讀

豪雨特報屏東潮州鎮3小時降雨量全台第二 積水退得快

高雄15區遭大雷雨覆蓋 燕巢部分路段傳淹水達20公分深

高雄大樹區3小時下175毫米 水利局長：積水陸續退了

高市大雷雨多處積水 寶業里滯洪池滿水位

相關新聞

聯通管線未完工 南化蓄水無法分享曾文水庫

台南水情仍為橙燈減量供水，曾文水庫蓄水率僅2成多，但南化水庫蓄水率昨天已破9成，最快下周二滿水位，市府水利局建議優先由南...

大批疫苗抵台 台南宣布開放75歲以上長者施打AZ

台南市長黃偉哲今天下午原本在防疫記者會上宣布，明天起開放80歲以上長者施打AZ疫苗，為因應即將抵達台灣的大批疫苗，市府今...

台南老婦施打疫苗後死亡 黃偉哲：待中央釐清

台南市中西區90歲邱姓老翁15日接種AZ疫苗後在家中去世，如今又傳出台南市立安南醫院護理之家86歲黃姓老婦也在施打疫苗後...

台南86歲翁疑打完疫苗不適 從樓梯摔落送加護病房插管

台南市安南區一名86歲老翁17日接種AZ疫苗，返家後由長子載往高雄同住，隔天身體不適而從樓梯摔下來，緊急送醫發現有發燒、...

嘉義市開放75歲上注射疫苗 4600劑現僅1857人預約

嘉義市政府獲中央配發AZ疫苗4600劑，昨宣布78歲以上長者網路預約接種，至今天中午有1857人完成預約，市府宣布即日起...

台南20日起 開放80歲以上長者接種AZ疫苗

台南市長黃偉哲今在防疫記者會上宣布，明天起開放80歲以上、75歲以上領有重大傷病卡、70歲以上具原住民身分長者接種AZ疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。