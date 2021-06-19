雲林4人注射後死亡恐引效應 縣府請台大分院長細說安危

雲林縣第2波疫苗預定6月21日開打，主要針對80歲至84長者接種，因雲林縣在第一波AZ疫苗施打後，傳出4人死亡，引起第2波要施打的長者心驚驚，縣府今下午邀請台大雲林分院長黃瑞仁到直播記者會，對有疑慮的老人信心喊話，只要做好注射前後的注意事項和評估，還是鼓勵大家接種自保為好。

雲林縣府統計全縣80歲到84歲長者尚未注射人數約20104人，預定本月21日接受接種，經初步調查約有65%的人表示願意施打，估計約有12000人會施打，以這一次雲林獲發配15600劑疫苗，數量應足夠。

不過，這兩天因雲林縣先後出現4名長者注射後死亡，雖4人都年高且有慢性病，無法驗證和疫苗有關，但讓長者總是心驚驚，幾位80歲以上民眾被問是否施打，都抱存疑態度，有人直說因自己有高血壓慢性病，確很擔心，但也有長者則認為還是打一打比較安全「水喝卡多就好啦！」。

為讓即將接種的長者心安，並做好注射前準備，雲林縣長張麗善今天特地邀請台大雲林分院長黃瑞仁上直播記者會。黃瑞仁表示，指揮中心統計75歲以上確診者致死率22.7％，死亡威脅恐遠大於疫苗副作用，他呼籲符合接種資格長者，最好還是接種疫苗為好。

他說，指揮中心統計，目前接種AZ疫苗約120多萬人次，其中18%為75歲以上長者。而目前「疫苗不良事件通報系統」收到25例接種後死亡的報告，其中20例發生在75歲以上的人，多數均為高齡且有慢性疾病；部分個案經司法相驗解剖後，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關。

哪些人不適合打AZ疫苗？黃瑞仁表示，對疫苗有嚴重過敏反應史、施打第一劑後有嚴重副作用或嚴重過敏者、18歲以下青少年、發燒或正患有急性中重度疾病者、過去曾發生「特定」的血栓或血小板低下、免疫功能低者、懷孕或哺乳中的婦女及癌症病患等，建議施打前務必告知醫師，做好完整評估。