快訊

道瓊重挫逾500點！Fed預告政策轉彎 賣壓恐尚未結束

北市第三波疫苗75歲以上長者線上預約 明14:00開跑

雲林4人注射後死亡恐引效應 縣府請台大分院長細說安危

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林第2波疫苗本月21日開打，為讓長者安心施打，雲林縣長張麗善特邀請台大雲林分院長黃瑞仁上直播記者會說明，並鼓勵大家為保安全還是施打為宜。記者蔡維斌／翻攝
雲林第2波疫苗本月21日開打，為讓長者安心施打，雲林縣長張麗善特邀請台大雲林分院長黃瑞仁上直播記者會說明，並鼓勵大家為保安全還是施打為宜。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣第2波疫苗預定6月21日開打，主要針對80歲至84長者接種，因雲林縣在第一波AZ疫苗施打後，傳出4人死亡，引起第2波要施打的長者心驚驚，縣府今下午邀請台大雲林分院長黃瑞仁到直播記者會，對有疑慮的老人信心喊話，只要做好注射前後的注意事項和評估，還是鼓勵大家接種自保為好。

雲林縣府統計全縣80歲到84歲長者尚未注射人數約20104人，預定本月21日接受接種，經初步調查約有65%的人表示願意施打，估計約有12000人會施打，以這一次雲林獲發配15600劑疫苗，數量應足夠。

不過，這兩天因雲林縣先後出現4名長者注射後死亡，雖4人都年高且有慢性病，無法驗證和疫苗有關，但讓長者總是心驚驚，幾位80歲以上民眾被問是否施打，都抱存疑態度，有人直說因自己有高血壓慢性病，確很擔心，但也有長者則認為還是打一打比較安全「水喝卡多就好啦！」。

為讓即將接種的長者心安，並做好注射前準備，雲林縣長張麗善今天特地邀請台大雲林分院長黃瑞仁上直播記者會。黃瑞仁表示，指揮中心統計75歲以上確診者致死率22.7％，死亡威脅恐遠大於疫苗副作用，他呼籲符合接種資格長者，最好還是接種疫苗為好。

他說，指揮中心統計，目前接種AZ疫苗約120多萬人次，其中18%為75歲以上長者。而目前「疫苗不良事件通報系統」收到25例接種後死亡的報告，其中20例發生在75歲以上的人，多數均為高齡且有慢性疾病；部分個案經司法相驗解剖後，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關。

哪些人不適合打AZ疫苗？黃瑞仁表示，對疫苗有嚴重過敏反應史、施打第一劑後有嚴重副作用或嚴重過敏者、18歲以下青少年、發燒或正患有急性中重度疾病者、過去曾發生「特定」的血栓或血小板低下、免疫功能低者、懷孕或哺乳中的婦女及癌症病患等，建議施打前務必告知醫師，做好完整評估。

此外，也要注意近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，建議等身體狀況較穩定後再接種。近來天氣炎熱，考量長者容易脫水，建議避開高溫時段前往接種。目前都有開放診所及衛生所，建議就近前往接種。如接種後出現不適應盡速就醫，並告知醫師曾接種疫苗。

雲林第2波疫苗本月21日開打，為讓長者安心施打，雲林縣長張麗善特邀請台大雲林分院長黃瑞仁上直播記者會說明，並鼓勵大家為保安全還是施打為宜。記者蔡維斌／翻攝
雲林第2波疫苗本月21日開打，為讓長者安心施打，雲林縣長張麗善特邀請台大雲林分院長黃瑞仁上直播記者會說明，並鼓勵大家為保安全還是施打為宜。記者蔡維斌／翻攝

AZ疫苗 慢性病

延伸閱讀

港大研究發現 接種輝瑞疫苗抗體反應高於科興

台南86歲翁疑打完疫苗不適 從樓梯摔落送加護病房插管

跟進台中 雲林縣將鄰長列入疫苗優先施打對象

領到85瓶疫苗 禾馨：不只打電話給高嘉瑜

相關新聞

台南老婦施打疫苗後死亡 黃偉哲：待中央釐清

台南市中西區90歲邱姓老翁15日接種AZ疫苗後在家中去世，如今又傳出台南市立安南醫院護理之家86歲黃姓老婦也在施打疫苗後...

台南86歲翁疑打完疫苗不適 從樓梯摔落送加護病房插管

台南市安南區一名86歲老翁17日接種AZ疫苗，返家後由長子載往高雄同住，隔天身體不適而從樓梯摔下來，緊急送醫發現有發燒、...

嘉義市開放75歲上注射疫苗 4600劑現僅1857人預約

嘉義市政府獲中央配發AZ疫苗4600劑，昨宣布78歲以上長者網路預約接種，至今天中午有1857人完成預約，市府宣布即日起...

台南20日起 開放80歲以上長者接種AZ疫苗

台南市長黃偉哲今在防疫記者會上宣布，明天起開放80歲以上、75歲以上領有重大傷病卡、70歲以上具原住民身分長者接種AZ疫...

鄰長和殯葬業者風險高 雲林納入下一波優先施打

在第一至五類及第六類85歲以上長者疫苗施打後，為加強防疫網及體恤防疫工作人員的辛勞及壓力，雲林縣長張麗善今天宣布，將納入...

議會下周復會先禮後兵？國民黨台東縣黨部捐物資給縣府

台東縣議長、國民黨部主委吳秀華今和議會國民黨團書記長章正輝、副書記長黃瑞華、高美珠等議員到衛生局，捐贈一批防護衣、快篩劑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。