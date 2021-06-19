台南老婦施打疫苗後死亡 黃偉哲：待中央釐清

台南市中西區90歲邱姓老翁15日接種AZ疫苗後在家中去世，如今又傳出台南市立安南醫院護理之家86歲黃姓老婦也在施打疫苗後死亡，台南市長黃偉哲今天表示，有待中央釐清。

台南市政府衛生局今天指出，台南市立安南醫院護理之家住民接種疫苗後出現不良反應死亡，調查顯示，死者有慢性病史，15日接種AZ疫苗，17日晚間因心跳過快送到急診，急救無效，由安南醫院開立死亡證明，未報請司法相驗。

安南醫院人員則表示，醫師認定老婦不是新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，而是死於心肺衰竭，死者家屬也無異議，才未報司法相驗。

台南市政府衛生局長許以霖接受媒體訪問時表示，死者是86歲的女性，罹患阿茲海默症、心衰竭及C型肝炎等疾病，入住安南醫院護理之家已有一段時間，疫苗注射後因心跳過快，送醫急救無效，宣告不治。

許以霖表示，安南醫院已開立死亡診斷書，衛生局已通報衛生福利部疾病管制署，由中央釐清老婦死亡是否和疫苗相關。

台南市長黃偉哲也說，死者是慢性病患，身體狀況不是很好，死因是否和施打疫苗有關，有待中央釐清判斷。