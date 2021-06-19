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鄰長和殯葬業者風險高 雲林納入下一波優先施打

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣決定把鄰長和殯葬業納入下一波優先施打疫苗的對象。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣決定把鄰長和殯葬業納入下一波優先施打疫苗的對象。記者蔡維斌／翻攝

在第一至五類及第六類85歲以上長者疫苗施打後，為加強防疫網及體恤防疫工作人員的辛勞及壓力，雲林縣長張麗善今天宣布，將納入全縣6497位鄰長及縣內284位殯葬從業人員，列為下一波優先施打對象。

張麗善說，鄰長是社區防疫網的重要基石，除協助宣導防疫政策、也需進行基層訪視，更幫忙執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作，隨著未來疫苗逐步撥補到位，加上各地疫苗接種站的執行也需要鄰長協助通知，甚至協助民眾前往各站接種。雲林縣20鄉鎮共392個村里長已於上一波完成施打，接著全縣6497位鄰長，已規畫納入下一波接種，以降低鄰里長在基層奔走時，心中所產生的感染風險壓力。

張麗善又說，疫情擴散以來，死後確診案例頻傳，致使殯葬業者為亡者服務時，必須承擔潛在染疫風險，心裡承受高度不安全感，才會發生有業者請家屬自行負責接觸亡者大體的例子。

張麗善表示，為降低殯葬從業者的風險及維護往生者尊嚴，縣府決定再向中央爭取，將雲林的殯葬業從業人員納入造冊。縣內殯葬業從業者共284人，目前中央僅核准110人列為優先疫苗接種對象，此次將一併造冊上傳。

疫苗 張麗善

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