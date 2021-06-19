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議會下周復會先禮後兵？國民黨台東縣黨部捐物資給縣府
台東縣議長、國民黨部主委吳秀華今和議會國民黨團書記長章正輝、副書記長黃瑞華、高美珠等議員到衛生局，捐贈一批防護衣、快篩劑、護目鏡及防護面罩等物資，縣長饒慶鈴代表接受。4天前民進黨部則在豐榮里、馬當、伊寧部落協助消毒。
台東縣議會多名議員建議復會，經召開黨團協商會議，決議定期會於6月24日復會。復會前。議會先捐贈一批物資給縣府，有人稱為「先禮後兵」。
吳秀華表示，疫情發生後，國民黨中央募集防疫醫療物資，提供執政縣市政府分配運用，第一波台東縣分配到的物資計有防護衣1千件、快篩劑1170個、護目鏡2100個及防護面罩2千個，希望能拋磚引玉。
饒慶鈴表示，要維持防疫強度，後援物資不可少，希望在大家團結抗疫的努力下，能夠順利的度過疫情難關。
地方人士表示，明年逢地方選舉，原本此時應該已經著手布局暖身，今年卻因疫情難以動彈，只能藉著疫情和相關紓困發聲，其他可能都很難引發民眾關注。
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