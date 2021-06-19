台南便利送結合家樂福線上購物 滿800小黃司機免費宅配

新冠肺炎疫情持續升溫，為降低市民朋友因疫情影響造成日常採買的不便，市府於5月24日率先推出「台南便利送－防疫Stay Home美食新鮮送」服務，目前為止共媒合11個商圈及12個市場成功開啟外送服務，總訂單數已突破6000筆，訂單金額也已超過331萬元，今天再與大型量販業龍頭家樂福合作，推出台南地區限定服務，民眾只要由台南便利送平台連結到家樂福線上購物，購物滿800即可有免運優惠，並由小黃司機配送，只需透過手機或電腦選擇所需，生鮮雜貨等商品就能輕鬆送到家。

因應新冠肺炎疫情衝擊產業及民生經濟，台南市府建置台南便利送平台，目的即希望提供跨業整合、創新互助營銷模式，減少原有消費模式因防疫帶來的衝擊，該平台除了介接小短腿Line@提供機車配送方式服務商圈與市場外，並納入招財貓及計程車車隊一同加入協助物流的行列，民眾多多使用台南便利送下訂，除了增進攤商、店家生意外，也間接提升計程車運量，紓解計程車因疫情的衝擊，又能達到防疫，創造三贏局面。

家樂福公共事務部南區公關經理呂承璁表示，為了紓解計程車受疫情衝擊，家樂福跟台南地區的計程車合作，推出外送服務，除了紓解計程車受疫情衝擊，也能分擔線上購物爆量的訂單，據統計受到疫情民眾減少外出影響，家樂福線上購物平台的來客數與訂單相較疫情前增加約3至4成。