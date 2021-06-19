台南86歲多重慢性病婦人打完疫苗猝死 醫院認定病死

台南出現第2起疑似打完AZ疫苗猝死案例，住在安南地區護理之家的一名86歲婦人患有阿茲海默症等多重慢性病，15日接種AZ疫苗，17日過世，據調查，死者身體不適，經送往安南醫院急救不治，院方已開出病死的證明。檢方指出，依醫師專業判斷既已開出病死的證明，如家屬沒意見，應不會進行司法相驗。

然而，台南市衛生局長許以霖表示，已報請司法相驗，並向中央通報為疫苗不良案件，由中央流行疫情指揮中心查核是否與接種疫苗有關。不過，檢警等司法相驗體系均未接獲相關通報，經查證後，才發現醫院早已開出病死的證明。

檢方指出，醫師根據患者病史，更有病理解剖的能力，依其專業判斷既已開出病死的證明，如家屬沒意見，應不會進行司法相驗。