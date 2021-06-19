台南永康中華路地下排水施工遭指阻排水 今先打通箱涵

台南永康中華路地下箱涵工程施工，舊箱涵排水道封閉7天，水利局雖調派抽水機組待命，但前天大雨時抽水機啟動緩慢，排水渠變池塘積水差點淹進民宅，氣象預報下周梅雨來襲，居民相當憂心。水利局表示，永康中華路施工擔心阻礙排水水患，決定打通舊地下排水箱涵施工阻水段，今天應可完成，減少淹水。

永康中華路154巷易積水成災，營建署補助1.3億元新建「CF幹線新建」增加區域通水能力。水利局表示，去年度開工目前只剩中華一路推進管涵長度30公尺即可完成通水，為因應下周梅雨鋒面，將先打通舊地下排水箱涵恢復通水。

水利局表示，新幹線在中華路及中華一路採2公尺管涵推進工法，總施工長度約540公尺，中華路部分已完成，中華一路再推進管涵30公尺即可通水，完成後以往常發生中華路154巷低漥水地區積水將大幅改善。

目前推進管涵已與既有箱涵銜接但未打通，目前以抽水機抽排，為因應可能侵襲梅雨，昨相關單位現地會勘，決定先打除造成阻水管段，回復原有箱涵排洪能力，預計今天完成；水利局也強調，當地低窪處已有0.3cms移動式抽水機兩台及9台沉水式抽水馬達增加排水量，並設L型防水擋板和沙包預防措施，優先保護社區，後續將視天氣條件再施工，一切以防汛優先。