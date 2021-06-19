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南化水庫快滿了溢流好可惜？曾文水庫蓄水率卻才2成多

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
南化水庫的蓄水量已經逼近9成。記者吳淑玲／攝影
南化水庫的蓄水量已經逼近9成。記者吳淑玲／攝影

梅雨鋒面加上陣雨，台南主要水庫蓄水量都明顯提升，尤其南化水庫蓄水率從5月30日的7.97％陡升至今天上午88.4％，在持續越域引水加持下，估計近日即可達180尺滿庫水位，不少民眾認為南化水庫滿庫的話就溢流很浪費，反觀曾文烏山頭水庫的蓄水才2成多，台南市水利局也呼籲說要多用南化水庫的水，減少曾文水庫的出水量以有效地利用水資源

南區水資源局副局長鄒漢貴表示，台南市政府的想法是對的但實際的技術是不太可能，一般是水源靠近哪裡就有哪裡出水，南化水庫是透過南化淨水廠及山上淨水廠出水，每天管線的出水量有一定的限制。

另外南化水庫滿庫也才9千萬立方公尺，但曾文和烏山頭水庫合計的蓄水容量有5億立方公尺，目前才1.6億立方公尺，還有將近4.1億立方公尺的蓄容量，唯一的辦法就是阿里山區趕快下大雨，集水區大量入流到曾文水庫才能提高蓄水量。

南化水庫進帳水量除南化水庫上游集水區注入外，旗山溪甲仙攔河堰上游集水區降雨豐沛，從甲仙攔河堰越域引水量每天力全開引水270萬噸。

鄒漢貴說，在極端氣候下，為了抗旱，水資源操作趨於保守，一定要把水留在水庫才安心，旗山溪的水若不引至南化水庫存放也是浪費，「至少把一座水庫蓄滿才安全」，目前高雄川流水最多因此每日持續供應清水給台南約10萬噸，減少南化水庫出水。

台南市水利局表示，南化水庫接近滿水位，台南市建議優先使用南化水庫供水，減少曾文水庫用水，有效利用水資源。

水利局說，去年面臨百年大旱，曾文、南化水庫蓄水量偏低，所幸今年5月底受惠梅雨鋒面及午後雷陣雨「下對地方」，每滴水都紮實入庫，水庫蓄水量逐漸上升，曾文水庫蓄水率已超過2成，南化水庫蓄水率更接近滿庫，水情漸有起色。

因台南水情燈號仍為橙燈減量供水，曾文水庫雖達2成蓄水率但仍低於歷年同期平均蓄水率，反觀目前南化水庫蓄水率較曾文水庫為高，顯示南化水庫引水水源充足蓄水速度較快，為有效運用水資源，建議台南近期供水應優先由南化水庫支應，減少曾文水庫用水，避免南化水庫滿庫溢流，並可延長整體供水期程。

據水利署水情資訊，南化水庫蓄水量截至今天上午8點為8048萬噸，蓄水率88.4％，水位來到177.56公尺，離滿庫180公尺只剩不到3公尺，只需再1000多噸即可滿庫。曾文水庫蓄水量則為1.18億噸，蓄水率23.17％，曾文、烏山頭水庫水量合計1.64億噸，蓄水率27.94％。

曾文水庫的蓄水率才2成多，台南水情燈號仍是橘燈無法轉變的主要原因。記者吳淑玲／攝影
曾文水庫的蓄水率才2成多，台南水情燈號仍是橘燈無法轉變的主要原因。記者吳淑玲／攝影

南化水庫 曾文 水資源

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