防疫三級延長無薪假產業勞工增加 嘉縣有5家近百員工
新冠肺炎疫情爆發本土感染，全台防疫再延長到28日，衝擊各行各業，嘉義縣原只有1家人力仲介及1間補習班業者，共申請9名勞工減班休息（無薪假），縣府勞青處最新統計，至今增到5家不同產業共93名勞工申請放無薪假。
勞青處說，減班休息至今共5家通報，93名勞工，分別是人力仲介業、補習業、人民團體、金屬設備批發、零售服務業。目前放無薪假的家數及勞工人數，較去年疫情滿百日共13家568人放無薪假少，未出現疫情海嘯第一排的飯店民宿觀光旅遊、餐廳等相關產業。
陳姓飯店業者說，部分業者這段期間要員工回家休息，不給薪水，有的照常付薪加強飯店清潔維護，不願申請放無薪假；王姓旅遊業者為支付員工薪水，改經營配宅水果、食品。據了解，部分服務業收入中斷，以臨時人員雇員工，要員工暫時停，員工未投保勞保，無法申請無薪假。
立委陳明文鑑於防疫三級嚴重衝擊經濟民生，在立法院質詢陳時中，要求按各縣市疫情狀況檢討分級，但南部縣市長都不認同，認為防疫同島一命，要全國一致；昨天議員何子凡對此議題，質詢縣長翁章梁，翁說，防疫視同打仗，強調整體作戰，要全國一致。
勞青處說，勞動部啟動減班休息補助的充電再出發計畫及安心就業計畫，充電再出發提供實施無薪假事業單位最高350萬元辦訓補助，無薪假勞工參訓可獲訓練津貼補助；安心就業計畫，符合條件勞工可領取實施無薪假前1年平均月投保薪資，與實施無薪假期間月薪差額的50 ％補貼。
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