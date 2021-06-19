嘉義市民族國小西側精華土地招標 初估每坪45到60萬元

嘉義市府昨起公告，「嘉義市民族國小西側南門段二小段87地號等9筆土地都市更新事業計畫」案，招商並公開評選實施者，受理申請時間自昨起至10月15日止，等標期共120天，全案以「權利變換」方式實施都市更新事業，邀請各界投標，業界初估標售價每坪約45到60萬元。

地政專業人士表示，該土地位於市商圈、有龐大車流，未來開發後能開創多少人流仍待觀察，目前依地形規畫及可能使用型態，初估每坪標售價格約在45到60萬元間。

嘉義市政府表示，本案公辦都更招商基地完整區位優越，形狀方整，土地面積約為4494平方公尺(約1359坪)，位居嘉義市重要幹道吳鳳北路及垂楊路交會處，鄰近民族國小、崇文國小、嘉義女中等文教校區以及全國聞名的「文化路夜市」，毗鄰即將開幕的「in89豪華影城」，為嘉義市中心稀有精華素地。

基地產權單純且均為公有土地，包含嘉義市政府、嘉義縣政府、教育部、國產署，經市府協調多年已取得共識，公地主以領回權利金及部分房地方式參與，各地主參與分配方式明確，降低實施者未來規劃分配之風險。

嘉義市政府指出，為活化土地效益並強化市區商業活動的連續性，本案已通過都市計畫審定變更為商業區，容積率可達350％，並可爭取都市更新容積獎勵、容積移轉，最高可達原容積之1.9倍。