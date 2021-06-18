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六輕萬人普篩今晚結束 報告出爐連醫師都驚喜

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
六輕最後一天快篩，將完成一萬三千餘人篩檢，目前已有九成以上全都採陰。記者蔡維斌／攝影
六輕最後一天快篩，將完成一萬三千餘人篩檢，目前已有九成以上全都採陰。記者蔡維斌／攝影

為期4天的六輕萬人大普篩今晚結束，扣除日前先行篩檢的2千人，六輕含蓋外籍移工在內的所有員工總共1萬3千多人，採檢報告全呈陰性，讓忙了多天的醫護人員也感驚喜「這樣結果聊以寬慰」，也為萬人大普篩畫下圓滿句點。

六輕從本月初陸續傳出5人確診，其中3人感染源不明，引起各界擔憂，加上六輕人流複雜，及苗栗京元科技的驚人效應，很多人擔心恐會成為雲林防疫破口，因而台塑當機立斷，決定對六輕1萬3千名全部員工展開大篩檢，由長庚醫療體系進駐，本月15日起開始篩檢，預定加速在4天內完篩。

今天快篩最後一天，醫護人員每天分早午晚三班不停採檢，就為達最短時間完篩防疫的目標，醫護人員說，每天趕進度一天平均都超過3千人的篩檢，片刻沒停過，很多人都篩檢到手軟。

在醫護人員馬不停蹄篩，終於趕在今天傍晚提前完篩，扣除先前發生確診時，匡列約兩千多人篩檢，不到4天共篩檢11911人，醫護人員彙整合計1萬3千餘的人檢驗報告是百分之百全採陰，這樣結果令人驚喜。

台塑麥寮管理部指出，採檢過程只出現3、4人出現偽陽性，慎重起見馬上轉送長庚醫院進行PCR複篩，結果都轉陰，讓大家鬆了一口氣。雲林離島工業區服務中心主任吳政展今天下午也帶咖啡飲料慰勞醫護人員辛勞，感謝幾天來快馬加鞭完成萬人普篩的艱鉅任務「守住六輕就守住麥寮、守住麥寮就守住雲林」。

萬人全採陰算是給大家最好的回報，幾位醫護人員對此圓滿結果甚表欣慰，麥管部也表示，全採陰成果得來不易，不可因而鬆懈，將會採取更嚴格防疫守護六輕。

六輕萬人大普篩下午接近尾聲，工業局離島工業區服務中心主任吳政展（左二）帶著大批咖啡到篩檢站感謝醫護人員多天來辛勞。記者蔡維斌／翻攝
六輕萬人大普篩下午接近尾聲，工業局離島工業區服務中心主任吳政展（左二）帶著大批咖啡到篩檢站感謝醫護人員多天來辛勞。記者蔡維斌／翻攝
長庚醫護人員馬不停蹄連篩四天，一個接一個篩到手軟，終能達標完成近12000人篩檢。記者蔡維斌／攝影
長庚醫護人員馬不停蹄連篩四天，一個接一個篩到手軟，終能達標完成近12000人篩檢。記者蔡維斌／攝影

醫護人員 六輕 普篩

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