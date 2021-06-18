升級版「安心上工」機不可失 雲林835個機會很搶手
為減緩疫情衝擊就業，勞動部延長「安心即時上工計畫」至明年六月底，雲林地區第一階段釋出835工作機會，工作內容包括文書整理、環境清潔整理及量測體溫等防疫相關工作，已有不少人爭相報名，虎尾、斗六就業中心歡迎大家踴躍報名，不必等到疫情結束，即可馬上上工。
安心上工以每小時基本工資160元核給工作津貼，每月最高工作80小時，每月最多核給12800元，原本最長6個月的限制，也延長為每人最長以960小時為限；如工作內容涉及疫病接觸風險者，可另提供防疫津貼，依每月工時最高80小時計算，每人每月二千元，依實際上工時數按比例核給。
虎尾就業中心主任張春美指出，目前開出的職缺，只要經職缺單位面試後即可上工，不必等疫情過後，且就業中心也與職缺單位溝通，盡量以簡便方式面試和作業，讓求職者盡快可上工，目前已有不少人報名了，歡迎意者趕快向就業中心報名。
張春美表示，這次不僅延長安心上工時程，更大幅放寬申請資格，將原本需具15歲以上國民資格，放寬到與我國境內設有戶籍的國民結婚，且獲准在台居留工作的外國人、大陸地區人民、香港居民或澳門居民，通通可以申請報名。
斗六就業中心主任廖家偉也表示，為方便大家報名，更別出心裁，將各種報名方式，包括台灣就業通線上報名、google表單線上受理、傳真電話、電子郵件、郵寄及中心前24小時賈好嘉投遞郵筒等六種報名管道，免出門也能提出申請，製作成九宮格圖檔，民眾可至LINE@搜尋。
廖家偉說，放寬條件首日已收到約兩百多件線上申請，詢問電話接不完。為避免群聚增加染疫風險，民眾最好透過電話、網路、郵寄或e-mail報名，機不可失。
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