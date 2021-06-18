快訊

台中1.3萬位鄰長明打疫苗遭中央打搶 中市府：明照打

升級版「安心上工」機不可失 雲林835個機會很搶手

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
斗六就業服務中心更設立報名九宮格，讓大家不必出門一樣可輕鬆找到工作。記者蔡維斌／翻攝
斗六就業服務中心更設立報名九宮格，讓大家不必出門一樣可輕鬆找到工作。記者蔡維斌／翻攝

為減緩疫情衝擊就業，勞動部延長「安心即時上工計畫」至明年六月底，雲林地區第一階段釋出835工作機會，工作內容包括文書整理、環境清潔整理及量測體溫等防疫相關工作，已有不少人爭相報名，虎尾、斗六就業中心歡迎大家踴躍報名，不必等到疫情結束，即可馬上上工。

安心上工以每小時基本工資160元核給工作津貼，每月最高工作80小時，每月最多核給12800元，原本最長6個月的限制，也延長為每人最長以960小時為限；如工作內容涉及疫病接觸風險者，可另提供防疫津貼，依每月工時最高80小時計算，每人每月二千元，依實際上工時數按比例核給。

虎尾就業中心主任張春美指出，目前開出的職缺，只要經職缺單位面試後即可上工，不必等疫情過後，且就業中心也與職缺單位溝通，盡量以簡便方式面試和作業，讓求職者盡快可上工，目前已有不少人報名了，歡迎意者趕快向就業中心報名。

張春美表示，這次不僅延長安心上工時程，更大幅放寬申請資格，將原本需具15歲以上國民資格，放寬到與我國境內設有戶籍的國民結婚，且獲准在台居留工作的外國人、大陸地區人民、香港居民或澳門居民，通通可以申請報名。

斗六就業中心主任廖家偉也表示，為方便大家報名，更別出心裁，將各種報名方式，包括台灣就業通線上報名、google表單線上受理、傳真電話、電子郵件、郵寄及中心前24小時賈好嘉投遞郵筒等六種報名管道，免出門也能提出申請，製作成九宮格圖檔，民眾可至LINE@搜尋。

廖家偉說，放寬條件首日已收到約兩百多件線上申請，詢問電話接不完。為避免群聚增加染疫風險，民眾最好透過電話、網路、郵寄或e-mail報名，機不可失。

斗六就服中心安心上工升級版一推出，馬上吸引民眾前往報名。記者蔡維斌／翻攝
斗六就服中心安心上工升級版一推出，馬上吸引民眾前往報名。記者蔡維斌／翻攝
虎尾就業服務中心開辦安心上工，提供許多馬上可上工的工作，吸引不少人報名。記者蔡維斌／翻攝
虎尾就業服務中心開辦安心上工，提供許多馬上可上工的工作，吸引不少人報名。記者蔡維斌／翻攝

疫情 工時

延伸閱讀

雲林2長者打疫苗猝逝 家屬低調但盼不適合打要明確告知

疫情降溫！六輕萬人普篩今天結束 近午9成以上全採陰

雲林再出現兩例打疫苗老人死亡 1人罹癌1人有慢性病史

桃園21歲男家人確診採檢也中鏢 曾在雲林台塑工作8天

相關新聞

六輕萬人普篩今晚結束 報告出爐連醫師都驚喜

為期4天的六輕萬人大普篩今晚結束，扣除日前先行篩檢的2千人，六輕含蓋外籍移工在內的所有員工總共1萬3千多人，採檢報告全呈...

台南今出現緩打潮 中型接種站報到率下降5成

各地陸續出現有長者打完AZ疫苗猝死事件，台南市衛生局長許以霖今在防疫記者會上指出，今天中型接種站報到人數平均下降50％左...

AZ疫苗現緩打效應 台南這里約有20位逾85歲老人家沒打

老人家施打AZ疫苗今天進入第5天，已有30多人在施打後猝死，此現象造成許多長輩家屬因擔心而不讓父母接種。台南市中西區永華...

台南暑假停課不停餐！中低收入戶學童也納入午餐補助

暑假停課不停餐，台南市長黃偉哲今宣布，暑期弱勢學生的午餐補助對象除了原本的低收入戶學童之外，將擴大納入中低收入戶學童，預...

影／50元車資給1000元不用找！嘉市疫苗專車司機好窩心

嘉義市政府為方便市民接種疫苗，日前推出50元注射疫苗計程車，受到許多市民肯定，3天接送1000多趟次，許多民眾搭車後認為...

台南永康高齡民眾今分3處施打疫苗 目前未傳有不適情況

台南市永康區85歲以上或75歲以上領有重大傷病卡優先接種疫苗民眾，今天有預約的433人在永仁高中、塩行塩興文化會館、西灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。