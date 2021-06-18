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新冠肺炎疫苗浪費不得 台南這家診所1瓶都打12人

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府在南區萬年殿前增設疫苗接種站，為85歲以上長輩施打AZ疫苗。圖／南區公所提供
台南市政府在南區萬年殿前增設疫苗接種站，為85歲以上長輩施打AZ疫苗。圖／南區公所提供

台南市南區喜樹、灣裡沒有施打疫苗的特約診所，衛生所又距離較遠對長者不方便，市府今天在萬年殿前新增中型疫苗接種站，到下午共有73名85歲以上老人家接種，另外，部分特約診所有效利用珍貴疫苗，每瓶都打12人。

南區公所人員表示，1瓶疫苗約可打10至12人，不過要打到12人就要看所用的針頭大小，針頭較小的較省，不會浪費，南區林黑潮診所使用較細針頭，每瓶都可打12人。

林黑潮診所指出，一般針頭1支1.5元，他們購買1支4.5元的1CC空針，因針頭較小且密合度高，不會浪費疫苗，因此每瓶都能打12人。

南區公所指出，灣裡、喜樹共有興農、同安、松安、佛壇、省躬、永寧、喜東、喜南及喜北9里，因當地沒有施打疫苗的特約診所，所安排的新冠肺炎疫苗接種處是南區衛生所，距離較遠對老人家不方便，今天在灣裡萬年殿前臨時增設疫苗接種站，免除長輩奔波。

下午施打時，民政局長姜淋煌由區長蕭琇華陪同前往關懷，並為醫護人員加油打氣，姜淋煌說，疫苗接種採宇美町式打法讓長者不要移動，更做好人員分流防疫措施，讓長輩安心施打。

南區公所表示，灣裡、喜樹85歲以上老人有300人，已有146人在南區衛生所完成注射，另有部分未住在喜樹或灣裡，就近施打，今天來接種疫苗有73人。

疫苗 衛生所 新冠肺炎

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