台南今出現緩打潮 中型接種站報到率下降5成

各地陸續出現有長者打完AZ疫苗猝死事件，台南市衛生局長許以霖今在防疫記者會上指出，今天中型接種站報到人數平均下降50％左右，確實受到一些影響，但台南今天開始開放83歲以上施打，不會影響施打疫苗的速度，希望在有限的疫苗下，讓市民盡速達到一定比例的免疫力。

台南市長黃偉哲表示，人命喪失是不是因為疫苗的關係，這是科學問題，但打不打疫苗是情緒、主觀判斷的問題，在因果關係還沒經過客觀科學驗證之前，就有民眾認為是因為疫苗而造成猝死，導致出現緩打現象，這尊重施打者或是家屬的選擇意願。

黃偉哲說，他還是呼籲大家用慎重態度看待疫苗問題，目前在國外不管是哪一種疫苗，都有出現年紀大過世，但因果關係的確認還很少，既然是科學問題就該從科學角度來了解。