快訊

疫苗採購決策過程未見完備 監察院要查指揮中心

第2批莫德納疫苗來了！約24萬劑抵達桃園機場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南今出現緩打潮 中型接種站報到率下降5成

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市衛生局長許以霖（左）指出，今天台南中型接種站報到人數平均下降50％左右。記者鄭維真／攝影
台南市衛生局長許以霖（左）指出，今天台南中型接種站報到人數平均下降50％左右。記者鄭維真／攝影

各地陸續出現有長者打完AZ疫苗猝死事件，台南市衛生局長許以霖今在防疫記者會上指出，今天中型接種站報到人數平均下降50％左右，確實受到一些影響，但台南今天開始開放83歲以上施打，不會影響施打疫苗的速度，希望在有限的疫苗下，讓市民盡速達到一定比例的免疫力。

台南市長黃偉哲表示，人命喪失是不是因為疫苗的關係，這是科學問題，但打不打疫苗是情緒、主觀判斷的問題，在因果關係還沒經過客觀科學驗證之前，就有民眾認為是因為疫苗而造成猝死，導致出現緩打現象，這尊重施打者或是家屬的選擇意願。

黃偉哲說，他還是呼籲大家用慎重態度看待疫苗問題，目前在國外不管是哪一種疫苗，都有出現年紀大過世，但因果關係的確認還很少，既然是科學問題就該從科學角度來了解。

AZ疫苗 黃偉哲 衛生局

延伸閱讀

台南暑假停課不停餐！中低收入戶學童也納入午餐補助

血液庫存量平均剩5.2天 黃偉哲呼籲踴躍捐血

防傳統市場群聚 台南疫情警戒推「便利送」

黃偉哲留言蔡臉書「粽盼親離」 民眾黨：說中蔡總統心境

相關新聞

影／50元車資給1000元不用找！嘉市疫苗專車司機好窩心

嘉義市政府為方便市民接種疫苗，日前推出50元注射疫苗計程車，受到許多市民肯定，3天接送1000多趟次，許多民眾搭車後認為...

雲林2長者打疫苗猝逝 家屬低調但盼不適合打要明確告知

雲林縣又出現2名打過疫苗死亡的老人，累計疑在注射疫苗後死亡人數增至4人。雲林縣長張麗善今天下午前往慰問家屬，家屬很低調，...

台南今出現緩打潮 中型接種站報到率下降5成

各地陸續出現有長者打完AZ疫苗猝死事件，台南市衛生局長許以霖今在防疫記者會上指出，今天中型接種站報到人數平均下降50％左...

AZ疫苗現緩打效應 台南這里約有20位逾85歲老人家沒打

老人家施打AZ疫苗今天進入第5天，已有30多人在施打後猝死，此現象造成許多長輩家屬因擔心而不讓父母接種。台南市中西區永華...

台南暑假停課不停餐！中低收入戶學童也納入午餐補助

暑假停課不停餐，台南市長黃偉哲今宣布，暑期弱勢學生的午餐補助對象除了原本的低收入戶學童之外，將擴大納入中低收入戶學童，預...

台南永康高齡民眾今分3處施打疫苗 目前未傳有不適情況

台南市永康區85歲以上或75歲以上領有重大傷病卡優先接種疫苗民眾，今天有預約的433人在永仁高中、塩行塩興文化會館、西灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。