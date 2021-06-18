台南第2批AZ疫苗開打 黃偉哲籲接種不需挑牌子

日本捐贈124萬劑新冠肺炎AZ疫苗，台南獲配發首批5萬6000劑昨天接種完畢，台南市長黃偉哲今天表示，第2批3萬1700劑接續施打，「疫苗接種不需要挑牌子打」。

黃偉哲今天在台南市政府新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫線上記者會指出，台南今天確診病例「+0」，待端午節連假過後7天至14天間未出現疫情，台南就可稍微放心一下。

在疫苗接種上，黃偉哲認為「不需要挑牌子打」，他表示，台南首批5萬6000劑AZ疫苗已完成接種，第2批3萬1700劑接續施打，年齡層將逐批往下。

至於各地傳出疑老者施打疫苗後死亡案例，是否影響接種意願，台南市政府衛生局長許以霖指出，衛生局今天觀察，台南各施打站報到率下降5成，還是有些影響。

黃偉哲今天同時主持台南市一級指揮中心防疫會議，持續滾動檢討台南防疫作為，他說，不管是疫情前或疫情後，台南第1線防疫人員持續努力，且在面對接下來的疫情後振興經濟等相關作為，市府已積極規劃。

台南市政府衛生局表示，台南市今天起開放83歲以上長者接種疫苗，這批疫苗施打對象包括83歲以上、75歲以上持重大傷病卡長者、73歲以上具原住民身分者。

其中，市內83歲至84歲人口數1萬3520人，將經由里幹事及里長發送相關接種通知及施打時間、地點，長者接種時務必攜帶身分證及健保卡到場。