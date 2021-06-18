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台南暑假停課不停餐！中低收入戶學童也納入午餐補助

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
國民黨南市議員林美燕（右二）、曾培雅（左二）媒合企業及民間團體捐助弱勢學生午餐，台南市長黃偉哲（中）呼籲，民間機構或個人可一起響應，幫助更多弱勢學生享有健康的暑期生活。圖／台南市政府提供
國民黨南市議員林美燕（右二）、曾培雅（左二）媒合企業及民間團體捐助弱勢學生午餐，台南市長黃偉哲（中）呼籲，民間機構或個人可一起響應，幫助更多弱勢學生享有健康的暑期生活。圖／台南市政府提供

暑假停課不停餐，台南市長黃偉哲今宣布，暑期弱勢學生的午餐補助對象除了原本的低收入戶學童之外，將擴大納入中低收入戶學童，預估受惠人數將由2500人增至7800人，每名學生各2千元補助，考量取餐的便利性，學校會協調周邊超商、自助餐店或其他餐點供應業者，以餐券、簽單或核撥現金的方式給學生。

黃偉哲說，為協助學生安心就學，市府每學期都提供經濟弱勢學生免費午餐補助，寒暑假期間針對低收入家庭學生，無論是否到校參加課輔或活動都有提供午餐補助；中低收入戶學生若有到校參加課輔或活動，也由學校提供免費午餐。今年各校因受疫情影響，暑期營隊或課輔活動全面停辦或延辦，對中低收入家庭學生的午餐供應將受影響，因此今年特別擴大暑期午餐補助至中低收入家庭學生，經費將增加到1560萬元。

教育局長鄭新輝表示，此次補助天數以暑期7月3日至8月27日，扣除例假日後，補助40日、每餐50元計算，每名低收及中低收入學生各提供2千元補助，希望這讓經濟弱勢家庭學生在暑假期間安心用餐。

為了方便學生取餐，並減少戶外移動，學校將因地制宜，協調周邊超商、符合衛生規範的自助餐店或其他餐點供應業者，以發給餐券、簽單或核撥現金方式提供給學生。鄭新輝表示，學校也會與各區公所合作，建立「急困學生用餐問題三級協助機制」或轉介社福機構，共同協力解決學童用餐問題。

另外，國民黨南市議員林美燕、曾培雅也媒合企業及民間團體捐助弱勢學生午餐，黃偉哲呼籲，民間機構或個人可一起響應，幫助更多弱勢學生享有健康的暑期生活。

低收入戶 黃偉哲

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