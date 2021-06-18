嘉基染疫重症患者出院捐6萬元 感謝醫護照顧

嘉義基督教醫院5月底收治1名由北部南送的新冠肺炎重症6旬女性患者，6月16日這名患者順利出院，並特別捐新台幣6萬元給嘉基添購防疫相關設備，感謝醫療團隊悉心照護。

嘉義基督教醫院今天表示，這名年約60女性患者5月底南送到嘉義縣集中檢疫所時發燒不舒服，血氧濃度下降至80%後，即轉送至嘉基；到院時高燒不退，全身寒顫且意識模糊，並拒絕插管，但X光片可見雙側肺葉嚴重浸潤。

嘉基內科部醫師陳柏君判斷患者無慢性病及癌症病史，應積極插管治療，當下與家屬溝通，希望鼓勵患者積極接受治療，患者後來同意插管，並在防疫專責加護病房由醫療團隊進行治療。

患者家屬指出，患者性格堅毅，且經常不願麻煩他人，若非難以忍受病痛，才會求助於1922專線。患者真的很幸運，被送到嘉基醫院治療，最後可以順利出院。

嘉基表示，因患者與家人都是慈濟志工，原先期待能夠到慈濟體系醫院接受治療，對於被轉送到其他醫院，心理上有所遲疑，所幸在醫師細心說明後，患者才放心接受治療。

患者家屬指出，患者可以順利出院，真的要感謝嘉基醫療團隊照護，因此，特別捐款6萬元，提供院方添購防疫設備。

陳柏君說，患者治療後，肺部浸潤狀況有很大程度改善，血氧情況也相當穩定，加上患者在治療過程相當配合，最後才能夠順利出院。