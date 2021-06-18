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影／50元車資給1000元不用找！嘉市疫苗專車司機好窩心
嘉義市政府為方便市民接種疫苗，日前推出50元注射疫苗計程車，受到許多市民肯定，3天接送1000多趟次，許多民眾搭車後認為計程車司機辛苦，直接拿100元「不用找」，甚至還有多位乘客直接拿500、1000元慰勞計程車司機辛苦。
嘉義市計程車公會理事長林銀池表示，市府本月15日到17日，在港坪體育館幫82歲以上長輩注射AZ疫苗，前二天和計程車公會聯絡，規畫50元搭計程車注射服務，從準備到確定政策時間很趕，公會剛開始真的沒想到來電這麼多，加上長輩們對同一問題會不斷確認、持續佔線，真的忙不過來。
計程車公會總幹事蕭琇芳說，還好嘉義市政府社會處隔天加派人手支援，並增加預約電話，另華麗計程車行陳俊翰、嘉鐵計程車促進會理事長黃滿章，協助聯絡車行司機一起幫忙，讓這三天的服務做得更完善。
林銀池說，許多長輩都對50元專案計程車政策稱讚不已，感謝司機們疫情期間服務很辛苦，下車時經常「100元不用找」，甚至不少乘客直接拿500元、1000元給司機，謝謝大家為防疫共同努力，讓司機們真的很窩心。
嘉義市政府今宣布日本AZ疫苗第二批4600劑，將於6月20、21、22日施打，今天上午10點起開放網站接受預約，接種對象為78歲以上，接種地點為嘉義市港坪體育館。
嘉義市民搭乘特約計程車每次新台幣100元，搭乘時自行負擔50元交給司機、市府出50元（限陪同者1人，陪同者超過1人每人多收50元），列冊低收入戶、中低收入戶或經評估確實有經濟困難者，由里長或里幹事向公所預約搭乘，免收自行負擔費用。
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