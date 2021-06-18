快訊

評／拜登提「重建更好世界」，G7有決心抗衡中國嗎？

以買到BNT為優先！指揮中心願對台積電、永齡發函授權

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／50元車資給1000元不用找！嘉市疫苗專車司機好窩心

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市政府 6月18日起開放78歲以上長者預約注射疫苗。記者卜敏正／攝影
嘉義市政府 6月18日起開放78歲以上長者預約注射疫苗。記者卜敏正／攝影

嘉義市政府為方便市民接種疫苗，日前推出50元注射疫苗計程車，受到許多市民肯定，3天接送1000多趟次，許多民眾搭車後認為計程車司機辛苦，直接拿100元「不用找」，甚至還有多位乘客直接拿500、1000元慰勞計程車司機辛苦。

嘉義市計程車公會理事長林銀池表示，市府本月15日到17日，在港坪體育館幫82歲以上長輩注射AZ疫苗，前二天和計程車公會聯絡，規畫50元搭計程車注射服務，從準備到確定政策時間很趕，公會剛開始真的沒想到來電這麼多，加上長輩們對同一問題會不斷確認、持續佔線，真的忙不過來。

計程車公會總幹事蕭琇芳說，還好嘉義市政府社會處隔天加派人手支援，並增加預約電話，另華麗計程車行陳俊翰、嘉鐵計程車促進會理事長黃滿章，協助聯絡車行司機一起幫忙，讓這三天的服務做得更完善。

林銀池說，許多長輩都對50元專案計程車政策稱讚不已，感謝司機們疫情期間服務很辛苦，下車時經常「100元不用找」，甚至不少乘客直接拿500元、1000元給司機，謝謝大家為防疫共同努力，讓司機們真的很窩心。

嘉義市政府今宣布日本AZ疫苗第二批4600劑，將於6月20、21、22日施打，今天上午10點起開放網站接受預約，接種對象為78歲以上，接種地點為嘉義市港坪體育館。

嘉義市民搭乘特約計程車每次新台幣100元，搭乘時自行負擔50元交給司機、市府出50元（限陪同者1人，陪同者超過1人每人多收50元），列冊低收入戶、中低收入戶或經評估確實有經濟困難者，由里長或里幹事向公所預約搭乘，免收自行負擔費用。

嘉義市政府推預約接種50元計程車，受到市民相當好評。記者卜敏正／攝影
嘉義市政府推預約接種50元計程車，受到市民相當好評。記者卜敏正／攝影
嘉義市政府 6月18日起開放78歲以上長者預約注射疫苗。記者卜敏正／翻攝
嘉義市政府 6月18日起開放78歲以上長者預約注射疫苗。記者卜敏正／翻攝

計程車 嘉義 AZ疫苗

延伸閱讀

行政院授權買疫苗 王鴻薇：蔡英文不會卡護國神山了吧

6月18日疫情懶人卡／北市街友發燒倒地死亡 接種疫苗後猝死累計34例

變異病毒加心態鬆懈 印尼醫護打完疫苗仍確診

彰化縣長照工作人員注射疫苗　長照機構：一個都不能少

相關新聞

網友票選台南20條爛路 第1名是南門路

網路票選「台南爛路排行榜前20名」，由中西區、南區的南門路居冠，安南區安和路一段為第2名，第3名為東區崇德路，網友說，南...

好久不見！ 台南四分局與13里長首開視訊互動座談機制

新冠疫情嚴峻，區里社會問題與服務工作不減反增，尤其家庭暴力事件也有增加趨勢，台南市警四分局擔心防疫出現破口，取消原本與地...

安心即時上工資格放寬台南釋出1782職缺 多用線上申請

勞動部公告延長安心即時上工計畫，台南市府隨即盤點人力需求釋出1782個安心即時上工短期工作職缺，配合勞動部6月18日公告...

AZ疫苗現緩打效應 台南這里約有20位逾85歲老人家沒打

老人家施打AZ疫苗今天進入第5天，已有30多人在施打後猝死，此現象造成許多長輩家屬因擔心而不讓父母接種。台南市中西區永華...

台南暑假停課不停餐！中低收入戶學童也納入午餐補助

暑假停課不停餐，台南市長黃偉哲今宣布，暑期弱勢學生的午餐補助對象除了原本的低收入戶學童之外，將擴大納入中低收入戶學童，預...

影／50元車資給1000元不用找！嘉市疫苗專車司機好窩心

嘉義市政府為方便市民接種疫苗，日前推出50元注射疫苗計程車，受到許多市民肯定，3天接送1000多趟次，許多民眾搭車後認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。