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血液庫存量平均剩5.2天 黃偉哲呼籲踴躍捐血

中央社 / 台南18日電

台南捐血中心轄區醫院一天所需血液量超過900袋，但台南市平均血液庫存量僅剩5.2天「降到危險水位」。台南市長黃偉哲今天也到永福捐血站挽袖捐血，呼籲市民踴躍捐血。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫以來，不只對民生經濟造成衝擊，更影響民眾外出捐血意願；另外，黃偉哲表示，平常暑假、寒假本來就是比較缺血時期，今年5月因為疫情學校提早停課讓血荒提早到來。

但台南市重大車禍意外、生病重大手術還是在進行，用血量並沒減少，目前血液庫存量平均僅剩5.2天，是一個危險的水位。疫情當下現在正是需要民眾挽起袖子捐出熱血時候，他呼籲民眾發揮同胞愛，挽起衣袖踴躍捐輸「捐血一袋，救人一命」。

台南捐血中心目前在嘉南地區設有包括永福、小東、和緯、中山、新營、嘉義、垂楊等7個固定捐血站，並設有流動捐血車，且各捐血場所都推出捐血贈好禮活動，詳情可至台南捐血中心網FB粉絲專頁查詢。

台南捐血中心也提醒民眾，各捐血作業場所實施1922實聯制，並進行人流控管，等待時保持社交距離、全程佩戴口罩、酒精消毒手部、踩踏消毒毯、配合健保雲查詢，並務必確實告知TOCC，也可利用網路預約。

捐血中心 疫情 黃偉哲

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