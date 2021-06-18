安心即時上工資格放寬台南釋出1782職缺 多用線上申請

勞動部公告延長安心即時上工計畫，台南市府隨即盤點人力需求釋出1782個安心即時上工短期工作職缺，配合勞動部6月18日公告放寬申請資格、延長參加計畫時數、提供防疫津貼及增加線上申請四項措施，開放民眾登記申請，讓台南有需要的市民朋友能有穩定收入，度過疫情期間減班停工的衝擊。

勞工局表示，因應疫情協助民眾度過難關，市長黃偉哲指出市府日前釋出200個短期工作機會，第一時間已全數投入本市各市場進行第一線防疫工作，協助市場實聯制、量測額溫、噴酒精等，達到「防疫無缺口、健康有保障」目標。

為使防疫與紓困工作不間斷，台南市再增加1782個安心即時上工職缺。

勞工局長王鑫基說明各項鬆綁規定，首先在資格條件部分，放寬只要年滿15歲國民或獲准居留工作之外(陸)籍配偶，都可以申請安心即時上工計畫。其次，原規定每人每月最高工時80小時，每人最長補助6個月，修改為到111年6月30日計畫截止前，每月最高核給80小時，每人最長以960小時為限。亦即曾經申請過本計畫的勞工，可以再次申請參加剩餘時數，現在正在上工的民眾，也可以繼續累計上工時數，不必再重新申請推介。第三，部分職缺如涉及嚴重特殊傳染性肺炎接觸風險者，可另外提供防疫津貼，依實際上工時數按比例核給，每人每月最高2千元。