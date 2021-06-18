防疫扛重擔 台南義消包下愛心餐盒讓消防弟兄超感動

新冠肺炎疫情發生至今已進入防疫三級警戒，台南市消防同仁每日救災救護任務不敢鬆懈，義消第七大隊顧問團長曾志耀今天起分三梯次，連續3天每日中午提供防疫愛心餐盒，總計60份，給第七大隊7個分隊，為第一線的救護及消防同仁打氣，一起對抗病毒。

因應台南市疫情狀況，台南市消防局第七大隊成立東門、南門兩支防疫專載隊，負責東區、南區及中西區高風險新冠病患的案件外，轄區中正、德興、灣裡、崇善及後甲等一般分隊則持續擔任救災救護的任務。

在目前緊繃的疫情狀況下，令消防同仁備感壓力，義消第七大隊顧問團團長曾志耀贊助防疫愛心餐盒，今天在義消第七大隊大隊長羅德春、市議員林美燕陪同下提供分隊餐點，讓同仁吃在嘴裡感動在心裡。