乾旱期南市善用回收水抑揚塵 總懸浮微粒大減逾9萬公斤

今年5月嚴重乾旱，台南市環保局大量使用回收洗街及清溝，總計使用1.584萬噸回收水，減少1587.公斤碳排放，有效減少總懸浮微粒9萬8614.8公斤。

台南市長黃偉哲表示，去年無颱風，今年上半年水情高度緊張，近日降雨紓緩缺水壓力，但台南整體水情仍處於橙色減量供水中。台灣因地形關係，大部分降雨都快速流入海洋，不論何時都要珍惜水資源，台南有安平、官田、柳營、虎尾寮、仁德、安南等6座水資源中心，民眾如有澆灌、清洗地面等非人體接觸用途需要，歡迎來水資源中心取水。

環保局統計，自2014年起洗街業務都使用回收水，每年省下的民生用水約7.5萬噸，也減少10500公斤碳排放。今年5月份因天氣過於乾旱，洗街所用回收水使用量大幅提升為9021.5噸、再加上清溝作業1550.4噸、澆灌12噸，總計使用1.584萬噸回收水，減少1587. 6公斤碳排放，總懸浮微粒減9萬8614.8公斤。

環保局長謝世傑表示，南市空氣中的總懸浮微粒67%來自於車輛行駛道路產生的揚塵，機具洗街是削減街道揚塵最有效方式。缺水造成裸露地表土壤極度乾燥，經風吹襲極易形成揚塵形成懸浮微粒，水資源回收中心的回收水讓環保局得以放心洗街、降低揚塵。