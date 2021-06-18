檢疫所鄰民宅百姓求遷移 嘉縣府：已向中央反映

嘉義縣議員王啓澧今天在議會表示，嘉義縣一處集中檢疫所，離民宅及店家太近，引民眾恐慌，要求檢疫所遷移；縣長翁章梁表示，已向中央反映民眾意見，縣府會做好四周防疫工作。

王啓澧在嘉義縣議會臨時會質詢指出，嘉義縣設置4處集中檢疫所，其中一座位於縣治特區鄰近住商混合區，近來收治北部新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）確診輕症與無症狀病患，引起民眾恐慌，紛紛向議員陳請，要求檢疫所遷移。

翁章梁表示，集中檢疫所是中央流行疫情指揮中心管轄，已反映地方意見，縣府會做好四周防疫工作。

衛生局長趙紋華表示，目前該處檢疫所隔離病患，只出不進，之前民眾反映檢疫所垃圾處理不當、隔離病患沒關窗等問題都已解決，縣府還擴大周邊環境消毒及次數，民眾無須過於恐慌。

嘉義縣議員楊秀琴則表示，檢疫所造成臨近商家沒生意、居民提心吊膽，希望縣府向中央爭取補助給他們，包括提供防疫物資。翁章梁說，這方面也會向中央反映。