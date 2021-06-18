防傳統市場群聚 台南疫情警戒推「便利送」

3級警戒以來，傳統市場成為防疫關鍵，為避免群聚，台南市首推「便利送」服務，減少菜藍族前往傳統市場。台南市長黃偉哲今天說，即使疫情過後，「便利送」也不會停止消失。

自從新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）3級警戒以來，台南市是第一個實施「便利送」服務的縣市，透過將市場生鮮直送到家，減少菜藍族前往傳統市場，進而降低群聚可能風險。

黃偉哲今天指出，推出時間早晚不是重點，最重要的是幫助民眾解決問題，也讓市場和攤商開啟更多通路，增加外送業務，同時協助政府防疫，減少人流群聚。

黃偉哲說，這波疫情終究會離開，但誰都無法預料疫情是否捲土重來，何況2015年台南登革熱也是從市場開始流行。因此，「減少市場群聚」成為南市府重要防疫政策目標，台南「便利送」不會因疫情降溫或消逝而停止，若「便利送」成為新消費模式，也是一件好事。

此外，黃偉哲將力推小黃載送，他說，目前已有12個市場，10個商家及20多個社區、公寓大樓實施小黃載送，接著將再延伸到移工宿舍及長照機構；尤其長照機構長者抵抗力較弱，若使用小黃載送，可有效減少群聚，降低疫情。

為降低民眾日常採買不變，幫助傳統市場攤商及商圈店家拓展更多元的通路，減少原有消費模式因防疫帶來衝擊，台南市各市場及商圈訂購資訊，還包括「台南便利送(網站)」https://bit.ly/3fM5tHs、「台南便利送(Line)」https://bit.ly/3oMkoWk、「小短腿(Line)」https://bit.ly/3vng02z。