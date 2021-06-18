網友票選台南20條爛路 第1名是南門路

網路票選「台南爛路排行榜前20名」，由中西區、南區的南門路居冠，安南區安和路一段為第2名，第3名為東區崇德路，網友說，南門路果真不負眾望，也有人開玩笑說「台南的路真的很需要核心肌群穩定」，台南市政府回應，上榜的路段有些已執行路平，部分已安排將路面改善。

「台南爛路排行榜」由網路社群「台南式」舉辦，網友票選出前20名，第1名為中西區、南區的南門路，第2名為安南區安和路一段，第3名為東區崇德路，第4名為中西區民生路一段，第5名為東區、南區大同路二段，第6名為善化區目加溜灣大道，第7名為清水路，第8名為安南區台江大道，第9名為安南區海佃路一段二段，第10名為東區裕農路。

第11名為永康區南台街，第12名為東區長榮路二段，第13名為北區、中西區成功路，第14名仁德區中正路，第15名為新營區長榮路，第16名永康區高速一街，第17名為南區明興路，第18名為北區和緯路四段，第19名為仁德區民安路，第20名為永康區正南三路。

網友形容說，南門路連走路都可以摔掉2支手機，就知道水溝蓋有多不平；有外送員說，全部的路都跑過，全部都很爛；有人說，開台江大道你會懷疑是在開車還是開船；也有人表示，每個台南人都有自己認證的爛路。

台南市工務局表示， 南區明興路、新營區長榮路都已完成路平刨鋪。安南區台江大道、仁德區中正路、永康區正南三路、安南區海佃路二段及南區東區大同路二段等，是因目前水利單位正在進行雨水、汙水下水道工程。

今年預計做路面改善的路段包括中西區、南區南門路、安南區安和路一段、海佃路一段、中西區民生路一段、仁德區民安路、南區清水路及善化區目加溜灣大道。

另外，東區崇德路、裕農路、長榮路二段、北區成功路、和緯路四段、永康區南台街、高速一街等，工務局將依據年度預算額度進行路面改善。