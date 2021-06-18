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山區隔離戶垃圾包壓紙張 幾字差點惹哭清潔隊員

中央社 / 台南18日電

台南清潔隊員洪文弘赴山區收取居家隔離戶垃圾，發現一張紙壓在垃圾下，他直接揉成一團，待將垃圾載回清理時，打開一看竟是「謝謝，辛苦你們」；簡單6個字，差點惹哭洪文弘。

洪文弘勤務多在台南市原行政區，6月上旬受命從市區開著公務車前往白河山區收取一家居家隔離戶的垃圾；洪文弘因對山區道路不熟，山區導航又不太精準，繞來繞去地打轉，還是找不到精確地點。

洪文弘花了2個小時，和居家隔離戶通了4次電話，終於找到對方置於路旁的5包垃圾；洪文弘一看到垃圾包，鬆了一口氣，心想任務達成，洪文弘戴著口罩、手套及護目鏡下車，依規定拍下路旁垃圾相片，完成工作紀錄，再將垃圾搬到後車廂。從下午2時出發到載到垃圾，單趟就花了2小時。

洪文弘當時看到一張紙壓在垃圾包下面，也沒多想，直接揉成一團後和垃圾包放在一起，直到將垃圾載回消毒清理時，才打開紙團一看，上面竟是用鉛筆寫著「謝謝，辛苦你們」。

對清潔隊員來說，收取垃圾既是家常便飯，也是應該要做的工作，但這簡單6個字，好似有很大的力量，讓洪文弘深受感動，他才想起收垃圾時，隔離戶站在遠處不斷地揮手致謝。

洪文弘事隔多天才將此事貼文在臉書（facebook），他說，沒想到「謝謝，辛苦你們」這幾個字竟有那麼大的力量，讓他當下很想哭，彷彿身為第一線防疫基層人員的辛苦、壓力，都隨之被釋放、驅散了。

台南市政府環保局表示，築起新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防線，居家隔離、居家檢疫者不能隨意外出，垃圾全由環保局專車清運，雙方一律不接觸；居家隔離檢疫者垃圾，也不能隨意放入一般家戶清運垃圾車，違者依傳染病防疫法，處新台幣10萬元至100萬元罰鍰。

環保局統計，今年1月至6月，累計清運居家隔離及居家檢疫戶948戶、檢疫旅館649處次，共1萬4821間房次，收運垃圾42.83公噸。

居家隔離 居家檢疫

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