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購買千萬疫苗 政院授權了！除了郭台銘 台積電也加入

嘉市第二批AZ疫苗施打 開放78歲以上長者

中央社 / 嘉義市18日電

嘉義市政府宣布日本AZ疫苗第二批4600劑施打計畫，今天起開放網站預約，施打對象為78歲以上長者，這次以網路預約為主，若不會網路預約，可聯繫里長、里幹事協助登記。

嘉義市衛生局表示，長者第二波施打AZ疫苗計畫，今天上午10時起開放網站接受預約，施打對象為78歲以上（民國32年12月31日出生者），手機、電腦都可上網預約；一天總計有14個可預約時段，從上午8時30分至下午4時，每半小時一個時段。

衛生局指出，嘉義市78歲到81歲長者人數約5400人，扣除長照機構、長期臥床等，這一批疫苗數量足夠讓78歲以上長者施打，若長輩無法上網、不會網路預約，可由里長、里幹事與東西區公所人員協助預約。

另外，市府將於明天下午檢視整體預約狀況，評估開放至75歲以上長輩接種可能性。同時針對臥床及使用呼吸器長者，可聯繫里長、里幹事登記，衛生局將安排醫護人員到家中為長者接種。

衛生局表示，網路預約需要輸入的訊息相當簡單，包括姓名、身分證字號、出生年月日、聯絡電話、地址等，非常便捷方便。預約網址：https://reurl.cc/Eno8ZA。

衛生局 AZ疫苗 嘉義

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