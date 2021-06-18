急紓困打爆1.7萬通電話 台南經發局將到商圈設點

台南市政府經發局表示，新冠肺炎疫情衝擊國內產業，其中又以屬內需型的「商業服務業」損失最為慘重，黃偉哲市長為協助民眾了解經濟部針對營運受衝擊的紓困補助內容，第一時間立即成立紓困專案辦公室以及紓困小幫手LINE@官方帳號，提供民眾有關受疫情影響紓困申請等各項諮詢服務。

經發局針對民眾最常詢問的問題彙整後在經發局網站推出「紓困指南」手冊，疫情三級警戒期間所有紓困諮詢均採線上作業方式辦理，減少民眾外出增加群聚感染風險。

台南市府也彙整中央各部會及地方紓困方案，提供電話專線及LINE@諮詢服務，截至目前為止紓困辦公室已受理1萬7千多通電話協助，紓困小幫手LINE@會員數已突破1萬6千人，每天平均接到數百通電話，可説是被打爆。

臺南市政府彙整民眾最常提出的問題，製作一本「紓困指南」手冊，內容包含「有稅籍登記」之商業服務業營業衝擊補貼、「無稅籍登記有勞保」之勞工生活補貼和「無稅籍登記無勞保」之急難紓困等三大類，含蓋各類之申請資格、補助內容、需檢附之資料、申請方式、受理時間及洽詢電話等資訊，讓民眾能依自己適合的條件申請到補助。

據了解，經發局與商圈合作，下周將到各商圈設點直接服務；局長陳凱凌表示，目前已將商業服務業補貼申請書、申請流程、說明圖卡、商業司教學影片說明等文件，轉發各商圈、伴手禮協會、商業會知悉，後續將印製2萬本的商業服務紓困指南手冊委由各商圈協會理事長轉發所屬會員，民眾亦可以撥打臺南市紓困專線電話（06）2954293或加入臺南市紓困小幫手官方line@ （帳號：@933nxyvi），或上臺南市政府經濟發展局網站查詢相關資訊。