嘉縣未公布集中檢疫所議員砲轟 翁章梁要衛生局公布4處

嘉義縣治台糖原出租民間經營的樺舍商旅停業，被中央疫情指揮中心徵調做集中檢疫所，收治新北市新冠肺炎無症狀及輕症患者，引發周邊居民商家疑慮恐慌，縣府未公布檢疫所，上午引發國民黨團議員痛批，要求公布檢疫所，兼防疫指揮官的縣長翁章梁當場要求衛生局長趙紋華公布。

趙紋華說，縣轄共有4處集中檢疫所：太保市大同技術學院太保分校宿舍，台糖樺舍商旅，大林鎮精忠營區，中埔鄉東方明珠飯店。

國民黨團書記長李國勝、詹琬蓁、王啟澧砲轟，停業的台糖樺舍商旅被徵調做集中檢疫所不當，衛生局不公布，周邊居民及商家看到商旅外搭帳篷，有遊覽車及客運載運疑確診者到此進住，引發居民恐慌疑慮，有居民發現廢棄物棄置，擔心地下水遭汙染，立委說收治輕症可以，為何人民不可以，還被以假訊息法辦。

詹琬蓁、王啟澧說，有人用手機ＬＩＮＥ傳送疑為集中檢疫所的資訊，提醒親友注意卻遭警方以傳播假訊息法辦，他們批趙紋華未公布集中檢疫所，嘉市中油招待所被徵調做檢疫所可以公布，嘉縣為何不能公布? 李國勝說，樺舍商旅在地居民醞釀抗爭，被他勸阻，趙紋華告訴他收容人只出不進，卻還有人進住

國民黨團議員及議員賴瓊如批樺舍商旅做檢疫所不當，當地居民商家眾多，對他們生活影響很大，要求檢討更換地點；趙紋華說，集中檢疫所設置由中央評估徵調，中央依規定公告，她未對設置地點辦說明會。