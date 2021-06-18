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嘉縣未公布集中檢疫所議員砲轟 翁章梁要衛生局公布4處

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
議員詹琬蓁(左)砲轟衛生局長趙紋華 (右)。記者魯永明／翻攝
議員詹琬蓁(左)砲轟衛生局長趙紋華 (右)。記者魯永明／翻攝

嘉義縣治台糖原出租民間經營的樺舍商旅停業，被中央疫情指揮中心徵調做集中檢疫所，收治新北市新冠肺炎無症狀及輕症患者，引發周邊居民商家疑慮恐慌，縣府未公布檢疫所，上午引發國民黨團議員痛批，要求公布檢疫所，兼防疫指揮官的縣長翁章梁當場要求衛生局長趙紋華公布。

趙紋華說，縣轄共有4處集中檢疫所：太保市大同技術學院太保分校宿舍，台糖樺舍商旅，大林鎮精忠營區，中埔鄉東方明珠飯店。

國民黨團書記長李國勝、詹琬蓁、王啟澧砲轟，停業的台糖樺舍商旅被徵調做集中檢疫所不當，衛生局不公布，周邊居民及商家看到商旅外搭帳篷，有遊覽車及客運載運疑確診者到此進住，引發居民恐慌疑慮，有居民發現廢棄物棄置，擔心地下水遭汙染，立委說收治輕症可以，為何人民不可以，還被以假訊息法辦。

詹琬蓁、王啟澧說，有人用手機ＬＩＮＥ傳送疑為集中檢疫所的資訊，提醒親友注意卻遭警方以傳播假訊息法辦，他們批趙紋華未公布集中檢疫所，嘉市中油招待所被徵調做檢疫所可以公布，嘉縣為何不能公布? 李國勝說，樺舍商旅在地居民醞釀抗爭，被他勸阻，趙紋華告訴他收容人只出不進，卻還有人進住

國民黨團議員及議員賴瓊如批樺舍商旅做檢疫所不當，當地居民商家眾多，對他們生活影響很大，要求檢討更換地點；趙紋華說，集中檢疫所設置由中央評估徵調，中央依規定公告，她未對設置地點辦說明會。

翁章梁答應會提報樺舍商旅集中檢疫所報中央檢討，他說，「防疫同島一命，請大家體諒」，集中檢疫所由中央派人評估選定，去年收容對象是抵台的移工及看護進住2周檢疫，本土疫情爆發後，收治新北市輕症及無症狀，其他外縣市也有收治，專業管理，出小差錯馬上檢討改善。

議員王啟澧砲轟停業的台糖樺舍商旅被徵調做集中檢疫所不當。記者魯永明／翻攝
議員王啟澧砲轟停業的台糖樺舍商旅被徵調做集中檢疫所不當。記者魯永明／翻攝
兼防疫指揮官的嘉縣長翁章梁當場要求衛生局長趙紋華公布集中檢疫所。記者魯永明／翻攝
兼防疫指揮官的嘉縣長翁章梁當場要求衛生局長趙紋華公布集中檢疫所。記者魯永明／翻攝
衛生局長趙紋華公布，縣轄共有4處集中檢疫所，太保市大同技術學院太保分校宿舍，台糖樺舍商旅，大林鎮精忠營區，中埔鄉東方明珠飯店。記者魯永明／翻攝
衛生局長趙紋華公布，縣轄共有4處集中檢疫所，太保市大同技術學院太保分校宿舍，台糖樺舍商旅，大林鎮精忠營區，中埔鄉東方明珠飯店。記者魯永明／翻攝
國民黨團書記長李國勝議員砲轟停業的台糖樺舍商旅被徵調做集中檢疫所不當。記者魯永明／翻攝
國民黨團書記長李國勝議員砲轟停業的台糖樺舍商旅被徵調做集中檢疫所不當。記者魯永明／翻攝

衛生局 國民黨

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