影／南良國際贈700套生質環保抗菌防護衣 助基層防疫

疫情仍嚴峻，有感基層防疫人員辛勞風險，研發生產高科技紡織材料的台南市南良國際公司，由市議員許又仁媒合，今天捐贈700套「生質環保抗菌防護衣」給歸仁警分局及仁德、歸仁、關廟、龍崎各區公所及各里，提供第一線防疫人員防護使用。歸仁區長魏文貴代表新豐區四個行政區、歸仁分局長洪頂力代表警方受贈。

許又仁表示，三級警戒基層防疫人員疫調、宣導及足跡清消辛苦並承擔染疫風險。最近登革熱、日本腦炎疫情又起，疫調及環境清消也要防護。他得知南良國際最近開發生質環保抗菌防護衣，居中引介提供700套供新豐區防疫人員及基層警察使用。

南良國際總經理張舜卿表示，研發團隊設計的這款生質環保抗菌防護衣屬拋棄式，由經濟部科技專案補助研發，各項研發數據達到P2等級以上，較市售防護衣透氣、不容易撕裂，集團希望協助基層防疫人員有更好的防護，善盡企業社會責任。

魏文貴表示，施打公費疫苗請高齡長者靜待區公所或里幹事通知，於指定日期前往指定地點施打。協助施打作業的里長、公所及警察人員也需要防護，南良集團捐贈的這批防護衣剛好解決了防疫人員的防護需求，他代表四區非常感謝。