大雨加上越域引水建大功 南化水庫蓄水破85%接近滿庫

接連鋒面加上午後陣雨讓台南主要水庫大補，南化水庫從5月底的712萬立方公尺，今天上午已達7810萬立方公尺，蓄水率破85%，水位177.38公尺，距180公尺滿水位僅2.62公尺，除了本流入流量外，越域引水建大功，總計這一波 入流量近7千多萬立方公尺，引水佔了近5成，目前每天仍以約270萬立方公尺全量引水，若川流量維持，下周有機會達到滿庫。

曾文、烏山頭水庫也有進帳，合計蓄水量已達1.6億立方公尺，但蓄水率仍低僅22%，南區水資源局副局長鄒漢貴說，目前仍不敢說水情已好轉，是有紓解先前的旱象，以去年同期曾文、烏山頭水庫合計有2.4億立方公尺，今年比去年還少8千萬立方公尺，這是很關鍵的水量，因為今年水情最乾旱的時候，台南3座水庫合計也才6千萬立方公尺。

鄒漢貴說，歷經百年大旱，水資源操作都傾向保守，必須確保水都進到水庫，目前仍多使用川流水，並將更多水蓄存在水庫中，南化水庫集水區才104平方公里，但高屏溪流域很寬，雨後川流水可持續越域引進南化水庫中，這一波本流入流量佔51%，越域引水佔49%，但再過幾天越域水就會超越本流水。