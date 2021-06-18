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防疫救失業安心即時上工再延長 嘉縣府釋出近700個職缺

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政府為協助受疫情影響收入減少民眾，以及失業勞工，推動「安心即時上工計畫」，釋出近700個職缺。記者魯永明／翻攝
嘉義縣政府為協助受疫情影響收入減少民眾，以及失業勞工，推動「安心即時上工計畫」，釋出近700個職缺。記者魯永明／翻攝

防疫三級延長，衝擊各行各業，嘉義縣政府為協助受疫情影響收入減少民眾，以及失業勞工，推動「安心即時上工計畫」，由縣府各局處、鄉鎮市公所、戶政事務所及公立國中小釋出近700個職缺，工作地點含蓋18鄉鎮市，將持續視上工情形，向勞動部爭取新增職缺，盼協助非典型勞動者穩定經濟收入。

「安心即時上工計畫」由縣府提供符合公共利益計時工作，核給工作津貼，因應疫情嚴峻，計畫延長實施期限至111年6月30日止，為協助勞工朋友度過疫情難關。

勞動部鬆綁實施的「安心即時上工計畫」條件，提出放寬申請資格、延長補助時數、提供防疫津貼及增加線上申請四項措施，只要年滿15歲國民都可申請，每人每小時補助160元，每月最高80小時，每人補助從原先480小時提高到最長960小時，如工作內容涉及嚴重特殊傳染性肺炎接觸風險，另提供防疫津貼，每人每月最高2000元。

勞青處說，為節省民眾時間，落實防疫，請民眾優先用網路申辦，或採郵寄、傳真、電子郵件等寄送申請登記表；若不方便使用以上方式申請，可電洽公立就業服務機構預約排程，進行分流送件。有疑問請電洽就業服務專線05-3621632、2240656、3621165，職缺資訊可至台灣就業通網頁查詢https://special.taiwanjobs.gov.tw/internet/2020/pjbtwn/page-01.html。

疫情 勞動部

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