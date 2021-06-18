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好久不見！ 台南四分局與13里長首開視訊互動座談機制

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
疫情期間，台南市警局第四分局及里長首次空中相會，不少里長都顯得相當新奇與有趣，「好久不見！」。記者邵心杰／翻攝
疫情期間，台南市警局第四分局及里長首次空中相會，不少里長都顯得相當新奇與有趣，「好久不見！」。記者邵心杰／翻攝

新冠疫情嚴峻，區里社會問題與服務工作不減反增，尤其家庭暴力事件也有增加趨勢，台南市警四分局擔心防疫出現破口，取消原本與地方里長和民眾座談會，昨天規劃一場空中相見活動，透過視訊與安平區13里里長首次在空中相會，與里長交換交通、治安及相關防疫規定宣導外，「好久不見！」不少里長說，現在能看到，說到話，感覺真好。

這場警長與里長空中見面會昨天下午2時舉行，結合四分局已建構的友善群組通訊管道，啟動視訊功能與轄區里長見面，不少里長都顯得相當新奇與有趣，「好久不見！」有里長說，現在能透過視訊方式看到彼此打聲招呼，真的很開心。

分局長甘炎民與里長透過視訊，對於近日高齡長者施打疫苗與細節安排問題，以及治安、交通問題等交換意見，同時提醒近期網路詐騙激增，需反詐防止被害等。里長也藉此機會向警察同仁這段時間的付出及辛勞致謝，豎起大姆指比「讚」，透過科技的連結，讓警察與里長又能聚在一起，里長直說，現在能看到，說到話，感覺真好。

甘炎民表示，此次疫情雖然改變了人與人互動方式，看似讓距離變遠，但藉由科技視訊運用，讓大家在空中相見，彼此加油打氣，傳遞溫暖與感謝，其實也拉近了彼此「心」的距離，凝聚了警里長的凝聚力與向心力，共同防疫與保護里民安全。

他說，雖是第一次與里長視訊連線，許多里長還不習慣，但警方為了要與平時忙碌且防疫為民付出甚多的里長相互碰面與分享資訊，仍是目前唯一效果好的方法。

台南市警第四分局昨天規劃一場空中相見活動，分局長甘炎民透過視訊與安平區13里里長首次在空中相會。記者邵心杰／翻攝
台南市警第四分局昨天規劃一場空中相見活動，分局長甘炎民透過視訊與安平區13里里長首次在空中相會。記者邵心杰／翻攝
台南市警局第四分局昨天透過視訊，對於近日高齡長者施打疫苗與細節安排問題，以及治安、交通問題等交換意見。記者邵心杰／翻攝
台南市警局第四分局昨天透過視訊，對於近日高齡長者施打疫苗與細節安排問題，以及治安、交通問題等交換意見。記者邵心杰／翻攝

警察 疫情

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