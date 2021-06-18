好久不見！ 台南四分局與13里長首開視訊互動座談機制

新冠疫情嚴峻，區里社會問題與服務工作不減反增，尤其家庭暴力事件也有增加趨勢，台南市警四分局擔心防疫出現破口，取消原本與地方里長和民眾座談會，昨天規劃一場空中相見活動，透過視訊與安平區13里里長首次在空中相會，與里長交換交通、治安及相關防疫規定宣導外，「好久不見！」不少里長說，現在能看到，說到話，感覺真好。

這場警長與里長空中見面會昨天下午2時舉行，結合四分局已建構的友善群組通訊管道，啟動視訊功能與轄區里長見面，不少里長都顯得相當新奇與有趣，「好久不見！」有里長說，現在能透過視訊方式看到彼此打聲招呼，真的很開心。

分局長甘炎民與里長透過視訊，對於近日高齡長者施打疫苗與細節安排問題，以及治安、交通問題等交換意見，同時提醒近期網路詐騙激增，需反詐防止被害等。里長也藉此機會向警察同仁這段時間的付出及辛勞致謝，豎起大姆指比「讚」，透過科技的連結，讓警察與里長又能聚在一起，里長直說，現在能看到，說到話，感覺真好。

甘炎民表示，此次疫情雖然改變了人與人互動方式，看似讓距離變遠，但藉由科技視訊運用，讓大家在空中相見，彼此加油打氣，傳遞溫暖與感謝，其實也拉近了彼此「心」的距離，凝聚了警里長的凝聚力與向心力，共同防疫與保護里民安全。