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外送飲食慰勞大學周遭巡守員 區長拚全台路燈安全第一

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
歸仁區長魏文貴外送食物飲料慰勞大學周遭巡守人員，要拚全台大學路燈安全第一。圖／魏文貴提供
歸仁區長魏文貴外送食物飲料慰勞大學周遭巡守人員，要拚全台大學路燈安全第一。圖／魏文貴提供

台南市歸仁區公所為感謝各單位協助長榮大學周遭路燈巡查，昨晚派「歸仁福遍達」摩托車前往贈送肉包及飲料給夜間巡守隊、歸仁分局大潭派出所警員、大潭里、大武崙巡守隊慰勞巡查人員。

區長魏文貴表示，「歸仁福遍達」摩托車除災防期間遞送熱食、茶水給執行人員，這次要表達感謝各單位協助路燈巡查，期望攜手合作共同守護大學學區道路光明，師生民眾更安全。

長榮大學發生外籍女生命案、遭質疑周遭路燈常不亮。魏文貴表示，公所已建立「路燈巡查與通報機制」；當地員工下班時間主動巡查，LINE群組即時通報，加上鄉親巡邏隊、警方巡邏，發現故障都立即通報修復、巡查率應是全國最高。

區公所表示，現在長榮大學每晚6點至凌晨12點、歸仁警分局晚間6點至隔日早上6點間巡邏、大武崙巡守隊晚間10點至12點加強巡邏，各單位通力合作，治安也大幅改善。

因有學生反映一停電路燈就全不亮，台電正汰換歸仁變電所出口一路延伸至長榮大學路段所有路燈老舊開關、變壓器及路燈線，預計6月全部完成、長榮大學路段路燈停電不亮將優先派員處理。

魏文貴表示，近兩年將全面汰換舊有鈉氣燈改換LED燈具，降低故障比例；也向市府建議以歸仁為智能路燈示範區，智能路燈配合電信系統及感應器，偵測到路燈色溫異常立即發送位置訊號給維修單位，公所將爭取於學區周邊自備發電機或不停電電源裝置作為備用電源，以備大規模停電時應變。

歸仁區長魏文貴外送食物飲料慰勞大學周遭巡守人員，要拚全台大學路燈安全第一。圖／魏文貴提供
歸仁區長魏文貴外送食物飲料慰勞大學周遭巡守人員，要拚全台大學路燈安全第一。圖／魏文貴提供
歸仁區長魏文貴外送食物飲料慰勞大學周遭巡守人員，要拚全台大學路燈安全第一。圖／魏文貴提供
歸仁區長魏文貴外送食物飲料慰勞大學周遭巡守人員，要拚全台大學路燈安全第一。圖／魏文貴提供
歸仁區長魏文貴外送食物飲料慰勞大學周遭巡守人員，要拚全台大學路燈安全第一。圖／魏文貴提供
歸仁區長魏文貴外送食物飲料慰勞大學周遭巡守人員，要拚全台大學路燈安全第一。圖／魏文貴提供
歸仁區長魏文貴外送食物飲料慰勞大學周遭巡守人員，要拚全台大學路燈安全第一。圖／魏文貴提供
歸仁區長魏文貴外送食物飲料慰勞大學周遭巡守人員，要拚全台大學路燈安全第一。圖／魏文貴提供

長榮大學 停電 巡守

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