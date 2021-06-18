嘉縣物資銀行推出疫情物資包 600戶弱勢家庭可線上申請

新冠肺炎疫情嚴峻，全台防疫三級延長，衝擊弱勢家庭，經濟負擔雪上加霜，嘉義縣物資銀行為協助弱勢民眾度過難關，提供「疫情物資包」服務，協助弱勢民眾因疫情失業、染疫無法工作、居家隔離、留職停薪、減班等等情況者資源協助，第一階段疫情物資包申請服務期間6月至8月，預計至少600戶弱勢家戶受惠。

疫情物資包內含: 白米1包、泡麵或麵條2組、罐頭3組 (3入/組)、肉鬆1瓶、餅乾1組 (2-5入/組)、酒精濕紙巾1包、酒精洗手凝露1瓶、洗手乳1瓶、口罩1盒，將由公部門、鄉鎮市公所、縣內慈善社福單位協助弱勢民眾至「嘉義縣慈善資源暨物資銀行整合服務平台」線上申請，即時將生活物資資源分送至弱勢家庭民眾手中。