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嘉縣物資銀行推出疫情物資包 600戶弱勢家庭可線上申請
新冠肺炎疫情嚴峻，全台防疫三級延長，衝擊弱勢家庭，經濟負擔雪上加霜，嘉義縣物資銀行為協助弱勢民眾度過難關，提供「疫情物資包」服務，協助弱勢民眾因疫情失業、染疫無法工作、居家隔離、留職停薪、減班等等情況者資源協助，第一階段疫情物資包申請服務期間6月至8月，預計至少600戶弱勢家戶受惠。
疫情物資包內含: 白米1包、泡麵或麵條2組、罐頭3組 (3入/組)、肉鬆1瓶、餅乾1組 (2-5入/組)、酒精濕紙巾1包、酒精洗手凝露1瓶、洗手乳1瓶、口罩1盒，將由公部門、鄉鎮市公所、縣內慈善社福單位協助弱勢民眾至「嘉義縣慈善資源暨物資銀行整合服務平台」線上申請，即時將生活物資資源分送至弱勢家庭民眾手中。
縣長翁章梁說，嘉縣物資銀行自101起，由社會局委託嘉縣慈善團體聯合協會辦理，整合縣內弱勢民眾需求，將募得愛心資源妥善分配給真正有需求弱勢民眾，疫情物資申請服務，主要為減輕弱勢民眾經濟壓力，透過公私部門合作辦理，讓愛心資源發揮更大效益。
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