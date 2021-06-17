嘉市長者疫苗施打 醫護人員辛苦縮時攝影全都錄

嘉義市首波82歲以上長者施打AZ疫苗，15日起一連3天注射4425名長者。嘉義市政府以現場的縮時攝影，記錄這3天每一名辛苦付出的醫護及工作人員。

嘉義市獲中央配發8000劑日本捐贈的AZ疫苗，其中4500劑優先提供高齡長者接種，並於15日起一連3天在港坪運動公園體育館啟動快打計畫，現場由陽明醫院執行。

市府表示，連續3日高效率兼顧服務品質為4425名82歲以上長者接種，占4500劑的98%，其中最高齡接種長者為107歲，市長黃敏惠今天也到現場關心長者施打情形，並感謝醫護人員與防疫人員的用心與貼心。

黃敏惠今天並在臉書（Facebook）公布施打情況的縮時攝影，記錄這3天每一名辛苦付出的醫護及工作人員。

黃敏惠說，市府團隊突破重重困難，讓長者不用填寫複雜基本資料表、現場一插卡30秒內就能入場坐下，由醫護人員及行政人員服務，現場也提供充足的輪椅、計程車、復康巴士及長照交通接送預約方案，就是為了讓長者感受到友善接種環境。

黃敏惠指出，雖然昨天下雨，但市府團隊及陽明醫院立即推出防滑不淋雨服務，開設3條雨天下車道，讓交通車的入場、離場完全分流不打結，並設置架高帳棚，長輩下車不會淋到雨，即可直接進入會場，地面也鋪上地毯防滑。

嘉義市首波82歲以上長者施打AZ疫苗進度，15日預約1609人、實際報到1441人，報到率89.56%；16日預約1503人、實際報到1424人，報到率94.74%；17日預約2024人、實際報到1560人，報到率77.08%。累計3日總共預約人數5136人、實際報到4425人，總計報到率86.16%。