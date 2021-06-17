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雲林12尊神將戴口罩、秀「勸世文」 大陣仗宣導防疫
雲林斗六長安里一處「雲林大二爺會」會館門口，今天出現一排神將排排座奇景，令人注目的是每尊神將不忘戴口罩防疫，眼尖民眾還發現其身上分別掛有防疫宣導與「勸世文」的紙牌，其中更藏有感謝日本送疫苗的彩蛋，會館人員說，希望藉神明的「以身作則」呼籲大眾配合防疫，齊力度過疫情考驗。
12尊大神將排排座在雲林大二爺會會館前，陣仗浩大，且每尊神將都乖乖戴口罩，引起路過民眾好奇，上前一看更發現神將還寫字牌吐心聲，如千里眼、順風耳說「媽祖說，最近公務都暫停，不要出門趴趴走，因為我倆兄弟沒有打疫苗」，文字對應時事，令不少民眾會心一笑「很有話題梗！」
此外，負責帶領亡魂到地府報到的七爺、八爺則說「搞得我們兩兄弟這麼忙，我們很不願來找你們，你們卻要我們一直來」，影射確診及死亡個案數增加並非好事，變相提醒大家要做足防疫工作，有民眾認為這種白話勸世文很受用。
會館人員謝信隆說，三級警戒禁止辦理廟會活動，神尊很久沒出門，需要定期日曬乾燥，他靈機一動，藉最近疫情嚴峻之時，趁機會寫勸世字牌，目的就是想提醒大家防疫的重要性，希望人人自我約束，也一起廣為宣導。
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